Terminar con el corporativismo

En medio de la discusión que se planteó sobre la permanencia de Julio de Vido como diputado de la Nación y del uso de los fueros como una garantía de impunidad, la sentencia a los ex jueces federales es una suerte de advertencia para todos aquellos que se amparan en la protección de la que gozan por estar en una corporación: tarde o temprano, la justicia llega. La impunidad no es eterna. En algún momento, ese hilo se termina cortando y la verdad sale a la luz. Es una decisión de quienes forman parte del Estado (poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) decidir si ponerle un punto final ahora o esperar a que pasen otros 40 años. Y no es que De Vido sea culpable de la cantidad de hechos de corrupción de los que se lo acusa. Pero hay algo claro: cuando todo un partido está dispuesto a interponerse al accionar judicial es porque hay algo que esconder. Eso no es lealtad. Eso, en materia penal, es complicidad.