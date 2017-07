Pablo Culell: “Fanny fue tomado como un chivo expiatorio”

“Cada programa es un mundo, pero evidentemente Fanny fue algo que no terminó de llamar la atención de la popular”, expuso el productor y director de Contenidos en Underground, Pablo Culell, tras la baja de “Fanny, La Fan”.

En el marco de la crisis de la ficción nacional, Culell, en referencia a “Fanny, La Fan”, destacó que “esta era una propuesta de mucho más riesgo, que por ejemplo, (Educando a) Nina. Porque nos gusta cambiar las fórmulas, nos gusta dentro del humor ir cambiando fórmulas, pero obviamente hay programas que son más masivos, más populares y que generan rating, que no es lo mismo a decir que funcionan mejor”, argumentó en entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

En este sentido, sobre el riesgo que Underground tomó con “Fanny…”, aclaró que “hoy el riesgo es más difícil porque podés pegarte un palo grande y el anunciante no te espera y el canal se ve obligado a poner otra cosa. Acá nadie cuestionó el rol de Telefe, nos hubiese gustado esperar más, pero claramente no se podía”, reflexionó en nota con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

Asimismo sostuvo que “’Fanny…’ fue tomado como un chivo expiatorio, que no lo digo mal, por diferentes sindicatos y gremios, que me parece bien que se debata cómo hacer para hacer ficción y que guste. Fue el chivo expiatorio de un tema que hay que atender rápido, se tienen que tomar medidas”. Precisó entonces que “hay una situación grave que hay que atender, la televisión de ficción necesita hacerse un lugar”.

En cuanto al levantamiento de la mencionada tira, reconoció que “el canal tomó la decisión de sacar el programa del aire porque el canal es comercial ni siquiera es un canal público, y la decisión es de ellos. Sobre todo porque si alguien invirtió dinero en esta ficción fue el canal, y hay que reconocerlo”, enfatizó. Al tiempo que explicó que “el canal puede disponer de su pantalla, mientras que cumpla con el contrato”.

“Ahora bien, la decisión de haberlo levantado del aire tan rápido un poco nos desarticuló, tal vez si se le hubiera dado más tiempo… Pero la realidad es que hoy estamos en una crisis, y el canal necesita horarios y espacios que sean rentables”. Fundamentó así que “porque la pauta publicitaria empieza a mermar un poco enseguida”. “El %90 de los programas que hicimos fueron éxitos y hubo un porcentaje que no, claro que siempre queremos que nuestros programas funcionen, pero no podemos decir que Telefe no está produciendo ficción porque Telefé lo está haciendo y cumplió con todos los contratos”, afirmó durante el ciclo radial Por Si Las Moscas.

Por otra parte, sobre la actualidad de la televisión, opinó: “La televisión abierta no está muriendo, lo que sí está cambiando es la forma en la que la gente mira ficción y dónde la mira, porque la gente elige ver las ficciones en el lugar y en el momento que quiere”. “Hay un público que mira TV abierta pero se miran mucho los ‘big shows’ con producción de contenido, que son los que se comentan después en las redes sociales”, analizó.

Por último, reflexionó que “hay que pensar cómo producir la ficción actual y cómo hacerla rentable porque es una industria que no se puede apagar”. “El papel del Estado tiene que ser tomar la cultura audiovisual como embajador cultural para que nos miren en el mundo, en los diferentes mercados, para que la gente pueda ver otro tipos de programas de ficción también, porque si nos dedicamos solo al rating no va a funcionar”, cerró.