Lanata: "Nos apuntaban con armas"

Jorge Lanata fue deportado por segunda vez de Venezuela, a donde había viajado para cubrir las elecciones de la Asamblea Constituyente. El periodista argentino y un equipo de PPT fueron seguidos por los servicios de inteligencia bolivariana y hasta estuvieron aislados por varias horas, según relataron.

El conductor de Periodismo Para Todos explicó fue seguido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el aeropuerto de Caracas.

"Nos hicieron un interrogatorio muy duro", sostuvo. y agregó que "el funcionario del Sebin me decía que de arriba me mandaban a decir que Venezuela no es una Colonia".

"Es muy difícil hablar con tipos que sólo cumplen órdenes y no piensan. Estuvimos aislados ocho horas. Lo que quería mostrar es la decena de miles de venezolanos que van hacia Colombia para no volver".

Durante todo ese tiempo, los periodistas argentinos estuvieron rodeados por ocho agentes del SEBIN fuertemente armados.

"Nos ofrecieron ir a la embajada por seguridad", contó Lanata.

La deportación de Lanata cosechó el repudio de Lilian Tintori, la esposa del dirigente opositor Leopoldo López.

Condenamos la detención y el secuestro del periodista argentino Jorge Lanata. La dictadura de Maduro viola la libertad de expresión #DDHH — Lilian Tintori (@liliantintori) 27 de julio de 2017

También el canciller Jorge Faurie manifestó su opinión por la situación.

Gran disgusto por el rechazo del ingreso a Venezuela de Jorge Lanata. — Jorge Faurie (@JorgeFaurie) 27 de julio de 2017