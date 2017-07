“No se tienen que morir sin conocer San Rafael”

Roque Arias es el papá de Valentina (13), una de las jóvenes integrantes del grupo de danza Soul Dance que perdió la vida tras el vuelco del colectivo en Ruta 144, en San Rafael. El hombre se encuentra en ese departamento del sur mendocino tratando de reconstruir los últimos días de su hija, investigando qué fue lo que pasó con el micro en esa fatídica siesta del 25 de junio y agradeciendo a cada uno de los mendocinos que colaboraron con los heridos y los familiares de las víctimas.

Roque tiene 35 años y aseguró que necesitaba venir a la provincia para encontrar paz. En Buenos Aires lo espera su otra hija, Martina que tiene un año y cinco meses y su actual pareja.

Desde el miércoles el hombre construye un monolito en el lugar del accidente con fotos de los jóvenes bailarines que allí murieron."El alma de mi hija me abrazó en ese lugar", dijo y afirmó: “Mi duelo consiste en saber qué pasó con mi hija, por ahora lo judicial no me interesa. Tengo un negocio y hace un mes y dos días que no lo abro porque no me interesa. Ya perdí todo y necesito hacer este duelo para seguir adelante por mi otra hija”, apuntó.

Monolito en la Ruta 144 en homenaje a los jóvenes bailarines que murieron el 25 de junio.

Entre los miles de recuerdos, el hombre contó que ese 25 de junio mientras almorzaba con su familia dijo: “Nosotros acá y Valentina allá en Las Leñas… No se pueden morir sin conocer San Rafael, Mendoza”.

Arias está muy agradecido con los mendocinos, desde el intendente de San Rafael, el comisario y el pueblo que colaboró ese día y el resto de las jornadas que le siguieron: “Esto pasaba en donde yo vivo y no encontraban ni las ruedas del micro. Acá me devolvieron todas las pertenencias de mi hija. No faltaba nada”.

Y justamente, mientras la mamá de Valentina –quien está separada de Roque- viajaba a Mendoza tras enterarse del accidente- fue víctima de un robo. Delincuentes aprovecharon la oportunidad y se metieron a su casa en el partido de Malvinas Argentinas, Gran Buenos Aires, y se la desvalijaron.

“Se llevaron las cosas de Valentina y tuvimos que salir a pedir por los medios que las devolvieran. Acá me dieron desde los anillos de oro que usaba hasta el iPhone”, señaló Roque, quien confesó que si pudiera se vendría a vivir a San Rafael.

El hombre asegura que no le quedó nada pendiente con su hija, que le dio todo lo que tenía que darle pero que la enseñanza que le dejó esto es que nadie está exento de la muerte y aconsejó a todos los papás y mamás que amen a sus hijos, que los acompañen en las cosas que les gustan y que nunca dejen de decirle lo mucho que los aman.

Y para finalizar agregó que espera que esta tragedia deje una enseñanza y que espera que se empiece a tomar más medidas para prevenir accidentes.