El contador de los Kirchner: "No soy Mandela"

Víctor Manzanares, el contador de los Kirchner que está preso por la causa "Los Sauces", comparó hoy su situación con la del líder negro sudafricano Nelson Mandela, y afirmó que vive una "pesadilla" pero afronta con "estoicismo" su arresto porque no cometió delito y pidió la excarcelación.

Manzanares habló en videoconferencia desde la cárcel de Marcos Paz con los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, de la Sala I de la Cámara Federal, que deben resolver si hacen lugar a la liberación que solicitó la defensa del contador.

Precisamente, su abogado Carlos Beraldi -el mismo que defiende a la ex presidenta Cristina Fernández y a sus hijos Florencia y Máximo Kirchner- reclamó la anulación de la detención dispuesta por el juez federal Claudio Bonadio, a quien insistió en criticar en la audiencia, para que Manzanares pueda estar en libertad.

En el tramo final de su alocución, Beraldi aprovechó para denunciar que querían desalojar a Cristina Fernández y a Florencia Kirchner de las casas en donde viven respectivamente: en la calle Mascarello 441, de Río Gallegos, y en la calle San José 1111, del barrio Constitución, en la Capital Federal.

"Bonadio está pergeñando otra maldad", dijo Beraldi, para sorpresa de los presentes, y apuntó al juez de la causa "Los Sauces" por el delito de "prevaricato".

Se espera que la Cámara Federal resuelva recién la semana próxima si concede la libertad o mantiene preso al contador.

Manzanares fue arrestado el 17 de julio pasado en Río Gallegos, acusado de haber intentado entorpecer los embargos a los Kirchner en la causa "Los Sauces", donde está procesado como organizador de una asociación ilícita que habrían encabezado Cristina Fernández y sus hijos, destinada a lavar dinero con el alquiler de propiedades a los empresarios Lázaro Báez -también preso- y Cristóbal López.

A las 13.20, Freiler y Ballestero se acomodaron en la sala del segundo piso de la Cámara Federal y dieron inicio a la audiencia de excarcelación de Manzanares, quien por videoconferencia desde la cárcel quería negar las acusaciones en su contra y pedir su libertad.

"No se escucha", se quejó Manzanares cuando los jueces le informaron del inicio de la audiencia y le dieron la posibilidad de hablar.

Manzanares habló de sus "condiciones morales" y resaltó que en su época universitaria iba a misa cuatro veces por semana, rezaba el rosario y participaba de "cantos gregorianos", mientras que en la actualidad controlaba los gastos de la escuela donde fueron sus hijos y la cooperadora del hospital de Río Gallegos.

El contador afirmó además que nunca cometió ningún delito y aseguró que estaba orgulloso de ser conocido mediáticamente como el contador de la familia Kirchner.

"No me merezco esta situación. He sido tratado como un delincuente, como un terrorista -dijo-. El día lunes 17 se esperó a que llegaran los medios para retirarme esposado e insultado. Me llevaron a la delegación de Río Gallegos donde estuve hasta el jueves. Esto es una situación muy dura. Soy una persona estoica, fuerte, acepto la situación que me tocó vivir", enfatizó.

Señaló que el viernes 21 lo trasladaron a Buenos Aires, donde el juez Claudio Bonadio no lo recibió y lo derivaron a Marcos Paz en lo que consideró un nuevo "show mediático": incluso contó que lo bajaron lentamente del avión "siempre con el flasheo de las fotos, se escuchaban burlas y risas".

"No siento que merezca esta situación -afirmó-. Nunca me imaginé en un calabozo. No soy Mandela, pero pasé a comprender la situación que le tocó vivir", dijo.

Sobre las imputaciones en su contra, Manzanares afirmó: "Estoy acusado de un delito que jamás cometí. Entiendo que siempre estuve a derecho. Mis actores eran de conocimiento del juez y durante este tiempo jamás hizo un reparo o indicación sobre el condominio".

"Si el juez me hubiera notificado, no estaría viviendo esta pesadilla", dijo Manzanares, quien aseguró que ni el juzgado ni la interventora judicial de la sucesión de Néstor Kirchner le dieron indicaciones sobre cómo proceder si un inquilino no pagaba el alquiler, como sucedió.

Según explicó el defensor, en el marco del condominio que se abrió por la sucesión de Néstor Kirchner se iniciaron los trámites para que los alquileres se depositaran en una cuenta del Banco de Santa Cruz, pero como aún no había sido asignada se intimó al inquilino a depositar el dinero en una cuenta del ex gobernador Carlos Sancho, "la persona autorizada" de cobrar los alquileres en calidad de apoderado del condominio.

El ex gobernador Sancho está citado a indagatoria para la semana próxima por el juez Bonadio.