Polémica entre la DGE y el SUTE por celadores que cambian pañales a discapacitados

En algunas escuelas especiales de la provincia hay celadores que se dedican exclusivamente a la higiene de los chicos con discapacidad. Es decir, los acompañan al baño o le cambian los pañales de ser necesario. Esta semana, algunas madres hicieron públicas sus quejas en redes sociales argumentando que el personal no estaba cumpliendo esa tarea y que los chicos pasaban horas con los pañales sucios.

Desde el SUTE confiaron que para estas tareas es necesario que se cree la figura del celador auxiliar de enfermería. Mientras que desde la Dirección General de Escuelas afirmaron que en agosto todos los celadores de todos los niveles de escuelas públicas y privadas serán capacitados en cuidados de este estilo en el Hospital Lagomaggiore.

Según Laura Tribiño, quien envía a su hijo a la escuela Artesanos Mendocinos, en esa institución “los niños pasaban cuatro horas orinados o defecados porque la DGE no autorizaba un celador para estas funciones”. La mujer aseguró que tanto ella como la directora presentaron varias notas desde principio de año y recién este jueves lograron que asignaran uno.

4 hs los niños con discapacidad de la Esc.Artesanos Mendocinos tienen que pasar orinados o defecados xq la @MzaDGE No autoriza Celador pic.twitter.com/GehOXZYm7Q — Laura Tribiño (@LauTrib074) 26 de julio de 2017





Susana Yelachich, directora de Educación Especial de la DGE, aclaró que en las escuelas que hay discapacitados motrices o que requieren de asistencia para desenvolverse tiene más celadores que en las comunes y estos cobran un 22,5 por ciento más. Y que para el cambio de pañales se firma un acta acuerdo - una especie de permiso- entre los padres, los directivos y el celador que va a realizar esas tareas.

“Esto se realiza al iniciar el ciclo lectivo y nunca hemos tenido inconveniente hasta julio cuando los empezaron a visitar del SUTE y comunicaron que no iban a cambiar más pañales. Suponemos que es por miedo a ser denunciados por abusos ya que no está legislado. Pero existe este convenio y nunca hemos tenido una denuncia de abuso por cambiar pañales”, dijo la funcionaria.

El SUTE dice que no hay estructura ni capacitación

Por su lado, Sebastián Henríquez, el flamante conductor del SUTE, manifestó que conoció esta situación en 2013 cuando asumió en Godoy Cruz y vio las labores de higiene que realizaban en dos escuelas especiales de ese departamento.

Según el sindicalista los celadores no contaban con ninguno de los elementos que se tienen que usar en estos casos, para subirlo a una camilla y cambiarlos: “Todos estos celadores, tienen diversas enfermedades en el cuerpo producto de esta tarea. Era y es una situación de mucha indignidad, para esos chicos y para los celadores”.

Según Henríquez no había una capacitación específica para hacerlo y “se violaba expresamente el decreto Ley 3.843/09 que establece que los celadores no tienen tutela sobre los alumnos. Decreto que contempla la creación de celador auxiliar de enfermería de escuelas de Educación Especial”. También comentó que le transmitió la preocupación en persona al director general de Escuelas, Jaime Correas, y que tuvieron una reunión con el director de Recursos Humanos de la DGE, donde le plantearon la problemática, a fines de 2016.

“Se trata de la vulneración del derecho de los chicos y de los celadores. Las familias merecen que sus hijos tengan personal capacitado para hacer esa tarea, que sólo se dedique a esto y no realicen ninguna otra función como limpiar o cocinar. Además, no es un problema de estas escuelas especiales en particular. Sucede en otras y sucede en las escuelas comunes en las que se desarrolla el proceso de integración al que obliga la ley”.

Yelachich aclaró que el celador que cambia pañales se dedica exclusivamente a eso y el que manipula comida no realiza otras tareas más que esas. Y puntualizó que el problema en la escuela Artesanos Mendocinos fue que el personal de ordenanza manifestó que no quería seguir cambiando a los estudiantes, pero desde este jueves se asignó otra persona.

Así, desde el año pasado la DGE está trabajando en un programa de capacitación para los celadores de la provincia: “Vamos a capacitarlos a todo el personas de ordenanza de todos los niveles y de todas las escuelas públicas y privadas en el Hospital Lagomaggiore. La capacitación la harán en un día que los liberaremos de sus funciones y tendrán teoría, práctica con muñecos y pasantía. Creemos que tiene que ser obligatorio para todos porque si apuntamos a una Educación inclusiva, los de escuela común también tienen que estar preparados para atender estas necesidades”, apuntó Yelachich.