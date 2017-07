El audio en el que Luciano Castro estalla contra Pol-ka

Intrusos puso al aire un escandaloso audio donde Luciano Castro se muestra indignado con Pol-ka ¡por la comida!. “Estoy harto de comer de comer todos los días pollo y zapallo hervido”, tiró el actor, que en ese momento protagonizaba “Los ricos no piden permiso”.

Luego de que trascendiera un audio de Araceli González, su compañera en la tira, quejándose de la cantidad de horas que grababan llegándolo a comprar con el “servicio militar”, se filtró un audio de Castro explotando, también, contra Pol-ka.

“Comida no falta, pero yo no puedo comer todos los mediodías zapallo hervido con pollo hervido porque no soy un enfermo, soy un deportista que me pongo bonito porque cobro por bonito en la telenovela esta que hacemos nosotros”, se lo escucha decir a Luciano.

Y siguió, notablemente enojado: “Te van a decir que ‘sí, comida hay, no la quiere comer el actor’. Porque acá son todos víctimas aparte, ya me tiene un poquitititito (sic) demasiado los huevos llenos“.

Por otra parte, Castro también se quejó de la falta de lugar para descansar durante las grabaciones en exteriores. “Ya estoy harto de ir a un exterior y no tener un lugar donde poder sentarme, porque somos setescientos setenta y dos mil, porque no hablo sólo de protagonistas, hablo de asistentes, amiguitos, amigazos. Ya estoy harto de comer zapallo hervido con pollo hervido, como todos los mediodías los mismo”.

“El destrato existe y no lo puedo creer“, concluyó el actor.