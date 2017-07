Fotos y video: vecinos de Ciudad piden rescatar a un gato atrapado en un árbol

El pequeño animal se subió a un árbol de Mitre y Bogado de Ciudad. Los vecinos llamaron al 911 pero no pudieron bajarlo.

Un gatito está atrapado desde el miércoles en un árbol en la Cuarta Sección. Los vecinos de la zona llamaron a la Policía y Bomberos pero aseguran que no recibieron una respuesta favorable.

El pequeño animal de color negro subió a un árbol de calle Mitre y Bogado de Ciudad, a una considerable altura. Una vez arriba, varios hombres y mujeres de la zona escucharon su maullido y llamaron al 911 para que los ayude a bajarlo porque no podía hacerlo por sus propios medios.

Según comentó una vecina, los Bomberos se dirigieron al lugar pero la escalera que llevaron no alcanzó para bajar al gato. Luego de eso, los rescatistas no volvieron al lugar e, indignados, los vecinos aseguran que ahora no quieren ayudarlos. El animal, en tanto, sigue pidiendo auxilio.