En Mendoza hay más donaciones de órganos pero las decisiones recaen en familiares

Mendoza está entre las siete provincias que registró un aumento de 6,8% en donaciones de órganos en el primer semestre del 2017, según informó el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai). Esto fue gracias a la decisión de los familiares de los donantes, ya que la mayoría no se encuentra inscripto.

En lo que va del año, el Instituto Coordinador de Ablación e Implante de Mendoza (Incaimen) registró 22 donantes efectivos, los cuales contribuyeron con 7 a 9 órganos. Con estos datos se calcula que más de 150 personas pudieron ser trasplantadas.

Estas decisiones que contribuyeron con el futuro de numerosas personas fueron posibles por la solidaridad de los allegados de la persona fallecida, basándose en el deseo de ese paciente que no lo hizo de forma explícita.

El Incucai y sus sedes ofrecen diferentes medios de inscripción para que los ciudadanos hagan efectiva su voluntad de donar. Esto puede hacerse a través de la página web www.incucai.gov.ar, llamado telefónico gratuito al 0800-555-4628, asentándolo al momento de tramitar el DNI, o firmando un acta de expresión de voluntad.

Con todas estas posibilidades, Mendoza se encuentra entre las ocho provincias que menos inscriptos como donantes tiene, con un total de 5,61% en relación al 20,88% que registra Tierra del Fuego o Santa Cruz con 16,97%.

En cuanto a las personas que firmaron su voluntad de ser "no donantes", la provincia se encuentra en un nivel medio con 4,8% respecto a Santa Cruz con 13,1% y Salta con 7,2%.

Qué órganos se necesitan en la lista de espera mendocina

Respecto a los tra​splantes que necesitan los mendocinos, los principales se centran en 230 pacientes a la espera de un riñón, 23 son hepáticos, y 17 un trasplante cardiaco. Entre los pacientes que esperan un corazón o un hígado, dado que no hay un aparato que pueda reemplazarlo, muchos de ellos terminan falleciendo en la lista de espera, según indicaron en el Incaimen.

Los datos locales no difieren con lo expuesto a nivel nacional. De las 8.017 personas que aguardan por un órgano el 93,2% esperan por un riñón o un hígado. Entre éstos, 179 personas llevan más de 10 años en la lista de espera.

"A la hora de pronunciarse como donante, el mendocino siempre es el más colaborador", contó la directora del Incaimen, Gabriela Hidalgo, que también aclaró por qué no se inscriben: "Mendoza tiene una cultura bastante conservadora y, por ese mito del miedo de si me inscribo o no, no lo terminan haciendo. Por eso siempre recomendamos que lo hablen con la familia, que son con quienes nosotros lo hablamos. Si bien ellos no tienen la decisión, nos transmiten la última voluntad del fallecido".

La titular reafirmó que los pacientes locales son reacios a inscribirse, pero que esto no se ve reflejado a la hora de donar ya que los familiares transmiten de forma positiva su voluntad. Pero recomendó que se registren para "quitarle peso a los allegados".