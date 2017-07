Angelina tras su divorcio de Brad Pitt: “Estamos recuperándonos”

A un año de poner fin a su relación, la actriz aseguró es muy importante "no llorar" delante de sus hijos y desmintió que su ex sea violento.

Brad Pitt y se sinceró sobre una de las etapas más complicadas de su vida.

En una entrevista con la revista Vanity Fair y, a un año de iniciarse el proceso de separación, la actriz reconoció que tanto ella como Pitt tienen una objetivo común: El cuidado de sus seis hijos.

“Han sido momentos difíciles, pero estamos empezando a recuperarnos”, comentó Jolie y reveló que, en relación a sus hijos, “es muy importante no llorar delante de ellos, tienen que saber que todo va a ir bien, aunque ni tú misma lo sepas”.

Un punto importante que aclaró la protagonista de películas como Salt y Maléfica, fue que el ritmo de vida no fue el disparador del divorcio. “Nuestro estilo de vida no era para nada negativo. Ese no era el problema. Ese fue y será una de las maravillosas oportunidades que somos capaces de dar a nuestros hijos”, explicó.

Por último, Jolie reconoció que durante estos meses ha pasado por diversos problema de salud pero también desvinculó a Brad Pitt de las acusaciones que lo tildaban como una persona agresiva, tanto con ella como con sus hijos.