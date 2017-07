La basura de uno es el tesoro de otro.

Ejército de Salvación, Ferias Americana, incluso la casa de nuestros padres. Los artículos usados nos son útiles para salir de un apuro, porque no nos alcanza el dinero o simplemente porque nos gusta más algo viejo que no se consigue. Y si tenemos suerte tal vez podemos encontrar algo mágico que no nos esperamos, como le sucedió a estas personas.

1. Un hombre compro un saco y en el foro interno tenía más de 250 dólares canadienses (Casi 200 dólares norteamericanos)

2. La cabeza de un disfraz de Oso Yogi

3. Cuadros ideales para el baño

4. Una primera edición de Wish You Were Here de Pink Floyd por solo unos centavos

5. Un órgano a tan solo moneditas

6. U$S 0,99 le costó este ejemplar de Breve Historia del Tiempo autografiado por Stephen Hawking

7. ¿Billetera usada? Y cargada

8. Otro libro, esta vez autografiado por un tal Hemingway

9. Un cuadro hecho con cinco billetes de un dólar sin cortar y apenas le salió 50 centavos

10. Una lista de compras particular

11. Él se encontró a él mismo

12. El disco verde de Weezer firmado por la banda

13. Un kanguro igual a donde estaba el reloj de Butch en Pulp Fiction

¿Te pasó algo así?

Fuente: Bored Panda