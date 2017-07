Usher se sube al Carpool Karaoke

En su Carpool Karaoke vemos a Usher, entre otras cosas, limpiando su propia estrella de la fama de Hollywood, sobre la que tiene una interesante reflexión: “trabajas duro todos estos años para terminar convertido en una estrella que la gente pisa”. Además enseña a Corden a bailar y comenta su veganismo, que no va muy bien: “estoy intentando no comer carne, pero me encanta el pollo y me encanta la ternera”.

