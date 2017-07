Stolbizer tildó de "berreta" el debate y acusó al oficialismo de hacer "kirchnerismo"

La precandidata a senadora nacional por el frente 1País en la provincia de Buenos Aires Margarita Stolbizer acusó este jueves al oficialismo de perseguir un "aprovechamiento electoral" del debate parlamentario sobre la expulsión del diputado Julio De Vido, y de hacer "kirchnerismo explícito" en la campaña electoral, al cuestionar que hace "exactamente lo mismo" que el gobierno anterior en el uso de la publicidad oficial.

La diputada del GEN criticó "algunos aspectos bastante berretas" y de "muy bajo nivel" en el debate que se desarrolló ayer en la cámara baja de la iniciativa oficialista para expulsar al ex ministro de Planificación, pero puso el acento en lo que consideró un "intento de aprovechamiento electoral de una situación grave".

"Los kirchneristas estaban para cerrar filas y defender a De Vido, porque es una forma de defender un sistema de corrupción del que De Vido formó parte", señaló Stolbizer y respecto del oficialismo dijo que "la explicación que nadie puede dar", es "por qué razón convocan a una sesión sabiendo de antemano que la pierden, salvo que sea para intentar un aprovechamiento electoral, 15 días antes de una elección".

En declaraciones a radio La Red, la legisladora expresó "una visión poco positiva de una campaña que transcurre más entre la chicana y la descalificación que la comparación de propuestas", y manifestó su desacuerdo con que el presidente Mauricio Macri participe "de manera tan directa" de la actividad proselitista.

"Yo tengo claro que estoy en favor de la exclusión de De Vido, pero admito que hay posiciones respetables y argumentadas del otro lado. El debate debió haberse dado en otros términos. Esto de pretender poner una vara, una barrera y que nosotros somos los buenos y los malos están del otro lado, no me parece bueno. No me gustó el presidente llevando adelante esa estrategia", señaló.

En el marco de sus críticas al oficialismo, la precandidata a senadora calificó de "kirchnerismo explícito" a la utilización electoral de la publicidad oficial que, opinó, realiza el macrismo y lo ejemplificó con un aviso de la mandataria bonaerense María Eugenia Vidal.