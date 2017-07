Madonna cantó en un evento benéfico de Leonardo DiCaprio

Madonna, que hace unos días se subió a Instagram ensayando un tema en directo, ha actuado en la gala benéfica de Saint Tropez de Leonardo DiCaprio.

Había rumores de que la cantante podía participar en un festival portugués pero el ensayo de su red social favorita ha resultado corresponderse con lo que se ha visto en este lugar de Francia, país en el que, por otro lado, suele veranear la artista.

Madonna se ha dejado caer por este evento interpretando 5 canciones, ‘4 Minutes, ‘Ray of Light’, ‘Ghosttown’, ‘Open Your Heart’ y ‘La Isla Bonita’, esta última en compañía del modelo Jon Kortajarena, habitual en su videografía. Las dos primeras no las interpretaba en vivo desde 2009.



Es más que conocido que el modelo Jon Kartajena y la artista son grandes amigos. De hecho, esta no es la primera vez que aparecen juntos en trabajos musicales.

What a moment!!!! I'm a terrible dancer, but what the fuck, it was fun!!! Thank you rubia. I love you with all my heart @madonna Una publicación compartida de Jon Kortajarena (@kortajarenajon) el 26 de Jul de 2017 a la(s) 4:59 PDT