Por primera vez en 20 años, vuelve un ministro inglés al país

El ministro de Economía del Reino Unido, Philip Anthony Hammond, visitará el país en los primeros días de agosto junto con una delegación de 12 empresarios británicos y se reunirá con el canciller Jorge Faurie y el titular de la cartera de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Hammond será el primer funcionario del gabinete británico en visitar el país después de 20 años, y no se descarta que durante su visita mantenga un encuentro con el presidente Mauricio Macri.

Durante los encuentros se abordarán cuestiones de infraestructura, finanzas y cuestiones relativas a la presidencia del G-20, que asumirá la Argentina en 2018.

El funcionario británico encabezará una delegación de CEOs pertenecientes a ocho empresas y financieras británicas interesadas en llevar a cabo inversiones en la Argentina.

Entre ellos el de Bank of England, de la London Stock Exchange, Aberdeen Asset Management, Arup, City of London, Transport of London, y el de London Undergroun.