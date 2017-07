“Minimizan la Salada y después piden canje hasta para comer”

Tras su participación en la Salsa de a tres en Bailando 2017, Marixa Balli estuvo en El Diario de Mariana y habló de la Bomba Tucumana, de su conflicto con Facundo Arrigoni, el bailarín del equipo, y de la Salada.

La bailarina y empresaria textil no pudo disimular su mala onda con el bailarín de su equipo y aseguró que solamente disfrutó el momento que compartió con Marcelo Tinelli en la previa y su performance en la pista.

De acuerdo a Pampito, panelista de EDDM, Arrigoni la trató de “vieja”, “sorda” y aseguró que Balli miente cuando dice que bailó en el Colón.

“Yo no me voy a poner al nivel del bailarín. Tiene 2 años de carrera, talento, mucho para aprender y mucho para escuchar”, dijo. Y agregó: “Hay muchos chicos, en este mundo artístico, muy nuevos, muy nacidos de los realities, de toda esta cosa de ‘quiero ser famoso a costa de lo que sea'”.

Balli quedó tan indignada con la situación que si la pareja quedara sentenciada, ella no volvería.

“No me arrepiento de haber estado en la pista, y que me convoque Marcelo me encanta”, dijo, y agregó: “Y para mi marca me re sirvió porque fue un chivo que Marcelo no hace como 25 años”.

“Al principio dije ‘se me están cagando de risa en la cara’, pero después lo revirtieron porque se ve que en las redes sociales hubo mucho mensaje en contra porque dicen ‘hay mucha gente humilde que se viste en la Salada y eso de minimizar… como el bailarín, que hoy dijo ‘que se vuelva a la salada. Pero obvio, si lo que más quiero es volver a la salada”, manifestó la sensual morocha.

“A mi no se me cae ningún anillo. Pero además, hablan como si fueran millonarios y se compraran 30 mil pesos de ropa. Me matan cuando después piden canje de ropa de deportes. Minimizan a la salada y después piden canje para comer“, sentenció.