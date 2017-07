Claudio Villarruel: “La ficción ya no es un valor para un canal”

“La ficción ya no es un valor para un canal”, analizó Claudio Villarruel al referirse a la crisis en la ficción nacional en el marco de la reciente baja de la tira de Telefe, “Fanny, La Fan”. “Fijate a la hora que las ponen, a las 23, no es un valor en el equipo de la programación, porque ya no hay un negocio que es de producir acá y a vender nuestra ficción al extranjero, porque ya no es negocio”, argumentó.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad el productor reflexionó: “Me da mucha pena decirlo porque se queda mucha gente sin laburo, pero es posible un futuro sin ficción”.

“La lógica hoy es mucho más comercial y menos artística, y un buen producto tiene mucho trabajo artístico, pasa que la guita de hoy es hambre para mañana”, consideró en entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

Asimismo, expuso que “Argentina tiene un consumo de contenido a nivel de EEUU pero los que manejan la producción son argentinos”. Aclaró entonces que “no critico cómo lo manejan, pero son victimas de un sistema que se estableció en el país, se manejan con una planilla de Excel”.

“El 80% de la televisión es gente opinando, gente comiendo, gente gritando”, criticó al exponer sobre el contexto televisivo actual. Al tiempo que manifestó que “en los últimos 12 años del gobierno anterior donde la economía se mantuvo y creció aproximadamente un 8% anual es porque se mantuvo el consumo y el mercado interno, que se mantiene porque la gente de clase media consumía mucho y eso mantenía la economía”. “Y esa gente hace consumo masivo, y por eso, lo que se vendía de publicidades era una barbaridad, millonadas de dinero”, insistió.

Así comparó que “ahí se instaló que había programas donde los tipos estaban hablando nada más y seguía entrando mucho dinero de publicidad”. “Ahora con la crisis del macrismo, desciende el consumo, y no entra la cantidad de dinero en publicidad que entraba antes para invertir en contenido”, sostuvo., e indicó que “ahora con producción de contenido tenés sólo dos o tres programas, y la publicidad descendió muchísimo”.

Por último con respecto a Fanny, La Fan sostuvo que “lo que yo digo es que ‘Fanny…’ o cualquier programa que sea ficción que se levante son víctimas de un sistema perverso que se ha instalado en la televisión, más allá de sus cualidades artísticas”. “La TV tomó un camino de ida, la televisión abierta tiene fecha de defunción”, cerró.