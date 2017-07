Video: pidió un Uber y viajó mientras al chofer le daban sexo oral

Un pasajero que pidió servicio a Uber en la ciudad de Chicago, se llevó una sorpresa cuando accedió al vehículo que pasó a buscarlo. Durante el viaje, el conductor recibía sexo oral por parte de una mujer mientras conducía el vehículo.

El video fue subido a Snapchat por el usuario Aner Manuel para denunciar el insólito y arriesgado episodio. "El viaje más peligroso e inapropiado de la historia", aseguró.

Según el pasajero, la felación se produjo durante unos tres kilómetros luego de que el conductor subiera a una prostituta durante el trayecto.

"A medida que nos alejábamos del lugar que me levantaron no tenía idea de dónde estábamos, así que me tuve que quedar en el auto. Fue ahí cuando ella le empezó a practicar sexo oral", explicó.

Luego de realizar la denuncia ante la empresa, Uber lo resarcirá con 10 dólares para futuros viajes, según publicó Daily Mail.