"Enzo Pérez tendrá que demostrar para ser titular", dijo Gallardo

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, advirtió hoy que mantendrá el esquema que tan buenos resultados le dio a su equipo en los últimos tiempos y que el experimentado mediocampista Enzo Pérez "tendrá que demostrar" su jerarquía para ganarse un lugar entre los titulares.

"No pienso cambiar el sistema. Viene para competir. Como todo jugador de jerarquía, y de selección, acá va a tener que demostrar por qué es jugador de selección, porque acá va a tener competencia y él lo sabe", sostuvo Gallardo.

En una entrevista con el canal Fox Sports dejó claro que el mendocino llegó al club de Nuñez "sabiendo que acá va a tener competencia y nadie le va a regalar nada".

"Se tiene que adaptar a nuestra forma de trabajo, pero es un jugador con mucha clase", elogió a su refuerzo más importante del actual mercado de pases.

Donde mantuvo el misterio fue en el arco, ya que además de considerar que Germán Lux "tiene una trayectoria que lo avala, viene con competencia" y "la buena forma lo hace ser muy competitivo", incluyó en la pelea por el puesto, además de a Augusto Batalla, a Enrique Bologna, a quien le elogió el nivel tras reponerse de una dura lesión.

"Tenemos tres buenos arqueros, que en esa búsqueda de la perfección veremos cuál es el que mejor se comporta, al menos para arrancar", sembró la duda.

En cuanto a la defensa, destacó el "profesionalismo muy marcado" de Javier Pinola e insistió con que Alexander Barboza se quedará en el plantel "para pelearla".

"Si lo tenemos en el grupo es porque decidimos que se integrara. Me gusta tener jugadores así, que quieran quedarse acá para pelearla. Hay que ver si en la competencia termina ganándose un lugar o no", manifestó Gallardo.

Al referirse a las chances de jugar de su hijo Nahuel, quien integra el plantel, dejó la puerta abierta para su continuidad al mando del primer equipo millonario.

"Conmigo juega el jugador que merece jugar, más allá de cualquier vínculo afectivo. Sabe (Nahuel) que si yo dejo de ser entrenador va a tener más chances de jugar. O, si sigo siendo entrenador, quizás el crecimiento de él pueda completarlo en otro lugar", señaló.

Sobre los casos de dopaje de Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada, Gallardo se mostró dolido y aseguró que tanto en su equipo como en el cuerpo médico no se quedaron "quietos" y continúan "en ese proceso de búsqueda de ver de qué manera pudo haber ocurrido". "Son de las personas más honestas, más leales con las que he compartido este tiempo de mi vínculo deportivo como entrenador y jugador. Son dos personas extraordinarias. Nos ha tocado. Me ha movilizado muchísimo, me he sentido dolido porque no encontramos la causalidad del asunto, y eso te lleva todavía a hacerte más preguntas. Pero con la conciencia tranquila de que siempre nos hemos manejado de la misma manera", sostuvo.

El máximo desafío que tendrá River en lo que queda del año será el de volver a coronarse campeón de la Copa Libertadores con Gallardo como entrenador, en un 2017 que aun lo encuentra sin títulos.

"Cuando te acostumbrás a ganar es muy difícil, porque la frustración de la derrota es mucho más grande", reflexionó.