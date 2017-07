No es buena idea reutilizar una botella de agua

Es totalmente normal que la gente consuma una bebida de una botella nueva y luego reutilice la misma para llevar agua, por ejemplo.

Esto pasa con las botellas de agua minera, gaseosa y en algunos casos, hasta cerveza, porque la economía ante todo, ¿no?

Resulta que parece que esta costumbre no sería una de las mejores ideas, de hecho se trataría de algo bastante peligroso para la salud.

Un estudio de Treadmill sobre envases reutilizados encontró que los mismos presentaban una importante cantidad de gérmenes y bacterias, de los cuales el 60% tenía el poder de causar alguna seria enfermedad al consumidor, con síntomas tales como diarrea, mareos, vómitos, etc.

Treadmill analizó las botellas reutilizadas con agua durante una semana por diferentes deportistas.

Pero hay más amenazas relacionadas con los esbeltos envases plásticos. Con el uso de las botellas se van desprendiendo sus compuestos químicos, los cuales obviamente terminan en el tracto digestivo del usuario. Por este motivo es que los fabricantes recomiendan que no se reutilicen sus envases.

Si fregamos todos los días estos recipientes, el plástico puede llegar a estropearse, estrechándose o agrietándose, además de afectar al sabor del líquido de su interior. "Las bacterias pueden sobrevivir a las grietas y convertirse en un riesgo para la salud. Eso por no hablar de que puede provocar contaminación bacteriana", explican. Todo esto se debe a que la mayoría de las botellas no reutilizables están fabricadas con un material llamado tereftalato de polietileno, que no es más que un tipo de polímero. Popularmente se le conoce como PET, por sus siglas en inglés (PolyEtylene Terephthalate).

Algunos fabricantes alertan a los consumidores mediante la colocación de una fecha de vencimiento en alguna parte de las botellas.

Los especialistas de Treadmill dan dos recomendaciones para el tema del agua: utilizar pajitas en caso de si o si tener que reutilizar una botellas, o bien optar por envases de acero inoxidable tipo cantimplora para llevar la bebida hidratante.