El dinero que ganan los youtubers, contado por ellos

La red social especializada en videoclips permite a sus usuarios más populares monetizar sus contenidos aunque no todo es color de rosas.

Todo lo que tiene que ver con el dinero e Internet es algo llamativo, interesante y, sobre todo, lleno de grises.

YouTube permite a los creadores de contenidos ganar dinero en función de la viralidad de los mismos.

Obviamente son requisitos fundamentales tener cientos de miles de seguidores suscriptos al canal, cientos de miles de Me Gusta y millones de reproducciones de cada video.

Vale destacar que ser un “youtuber” no es tarea sencilla. No sólo hay que tener buenas ideas sino que también hay que ser constante y gastar en tecnología (cámaras, software, luces, etc.).

Por ejemplo, para un canal con gran cantidad de seguidores, una de las formas más comunes de generar ingresos tiene que ver con la promoción de productos a través de videos. Esto parece ser más rentable que lo que paga Google por la publicidad insertada antes y durante los videos.





Un youtuber explica por qué YouTube le pagó tanto dinero, casi USD$400, por un video que lleva casi 2 años online.



Pero hay un tema muy interesante entre los youtubers latinoamericanos y tiene que ver con la discriminación.



Sucede que YouTube paga menos a los creadores de países latinoamericanos en comparación con los de Estados Unidos y Europa, por nombrar algunos.



Obviamente la razón está relacionada a las métricas, es decir, al desempeño de cada video. Los estadounidenses consumen mucho más YouTube, al tiempo que las mayores cadenas que compran publicidad en la plataforma son de este país también.



Un youtuber maxicano viviendo en Canadá explica cómo Google le paga apenas unos dólares por varios motivos. El principal es que su canal es considerado como “polémico” dado que los videos son de temas relacionados al racismo, inmigración, política, etc.