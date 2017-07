Djokovic no jugará por el resto de la temporada

"Quiero comunicar que no jugaré por el resto de la temporada por una lesión en el codo que me genera mucho dolor. Consulté a varios especialistas y me dijeron que lo mejor es parar", afirmó el serbio.

El serbio Novak Djokovic, número cuatro del mundo, no jugará por el resto de la temporada debido a una lesión, según lo confirmó el propio tenista en su cuenta de Facebook.

"Quiero comunicar que no jugaré por el resto de la temporada por una lesión en el codo que me genera mucho dolor. Consulté a varios especialistas y me dijeron que lo mejor es parar. No es una decisión fácil para mi, pero ya la tomé", sostuvo Djokovic.

"Aprovecharé este tiempo para hacer una muy buena rehabilitación y también para disfrutar un poco más de mi familia", agregó.

Y cerró: "Desafortunadamente no podré jugar el US Open (Abierto de los Estados Unidos). Es la primera vez que me pierdo un torneo de Grand Slam. Es una nueva experiencia para mi", se lamentó Djokovic, quien llevaba 51 participaciones consecutivas en torneos "grandes".

De esta manera, "Nole", de 30 años, se perderá el Abierto de tenis de Estados Unidos, el cuarto y último Grand Slam del año, que se llevará a cabo del 28 de agosto al 10 de septiembre en Nueva York.

Djokovic, quien se retiró en los cuartos de final de Wimbledon ante el checo Tomas Berdych por su lesión, había declarado: "Tengo que considerar la opción de parar", sembrando dudas sobre su participación en la segunda parte de la temporada.

Y hoy el serbio, ex número uno del mundo, confirmó que no jugará hasta 2018 para recuperarse de la lesión en el codo.