Ortigoza: "Lo escuché a Lammens y parece que fui un fenómeno"

El mediocampista Néstor Ortigoza, nuevo refuerzo de Olimpia, de Paraguay, se refirió hoy a su partida de San Lorenzo y también a su relación con el presidente del club de Boedo, Matías Lammens, luego de la frustrada renovación de su contrato.

"Lo escuché hablar a Lammens y parece que fui un fenómeno, pero cuando llegó la hora me dijo gracias por todo. Igual, no es toda la culpa de Lammens, nunca se habló de plata, pero me hago cargo de mi postura", aseveró Ortigoza en diálogo con ESPN FC.

Ortigoza, autor del gol del triunfo en la revancha de la final de la primera Copa Libertadores para San Lorenzo ante Nacional, de Paraguay, expresó su congoja por su salida del club: "no esperaba irme. Tomé la decisión de no firmar por un año y sigo pensado que hice lo correcto".

Y agregó: "nunca pensé que me iban a ofrecer sólo 1 año, yo siempre quise retirarme en San Lorenzo".

A su vez, el ex volante de Argentinos Juniors indicó que "nunca" tuvo un inconveniente con un compañero, con miembro del cuerpo técnico o dirigentes de San Lorenzo.

El ex mediocampista del seleccionado paraguayo de fútbol admitió que tuvo contactos con Racing, Independiente y Colo Colo, de Chile, pero que nunca lo llamaron de Boca Juniors: "se decía que no iba a conseguir club, pero yo estaba muy seguro porque se iba a dar. Llevo dos días de entrenamiento con Olimpia y estoy muy feliz de estar aca".