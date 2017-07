De Vido: "Pretenden arrebatarme la banca"

El ex ministro de Planificación habló en el tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados de su expulsión del cuerpo.

El diputado nacional y ex ministro de Planificación Julio de Vido denunció esta tarde que "pretenden arrebatarme la banca" y "quieren destituirme y destruirme", con el tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados de su expulsión del cuerpo.

"No vengo a ejercer el derecho de mi defensa porque no le hallo legitimidad al método que utilizaron para imputarme, claramente violatoria", señaló De Vido en el recinto, tras lo cual sentenció: "Buscan destituirme y destruirme a nivel personal pero no lo van a lograr", añadió.

De Vido dijo ser "blanco de un plan sistemático de marketing" donde "el enemigo tiene que ser aniquilado", en el marco -aseveró- de "un programa neoliberal que lleva al hambre al puebo argentino".