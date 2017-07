Entre gritos, se aprobó la Oficina de Conciliación Laboral Obligatoria

Los trabajadores que tengan conflictos con sus empleadores deberán pasar por una instancia de mediación antes de poder acceder a la Justicia a partir de ahora, luego de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto de creación de la Oficina de Conciliación Laboral Obligatoria (OCLO).

La medida recibió la media sanción faltante con 24 votos a favor, 23 en contra -entre ellos, uno del propio oficialismo- y 1 ausente -Mario Díaz, del justicialismo, quien pidió licencia por motivos de salud-. Durante todo el tratamiento, en el recinto abundaron las interrupciones, gritos y algunos pedidos de palabra de considerable extensión que redundaban en los mismos argumentos y contra argumentos.

En resumen, la Ley establece que los trabajadores deben presentar su reclamo ante la Subsecretaría de Trabajo en lugar de iniciar un litigio. La OCLO utilizará la estructura de esta entidad -que cuenta con delegaciones en todos los departamentos- para disponer un abogado que medie entre el denunciante y la empresa. Este conciliador recibirá 3.000 pesos en caso de llegar a una mediación y 250 si no se logra un acuerdo.

En el proceso de conciliación, el abogado designado por la Subsecretaría deberá convocar a audiencia a los 10 días de recibido el caso, y tendrá 20 días para resolver el asunto, con 15 jornadas más si las partes están de acuerdo. Además, habrán multas en caso de que el empleador no se presente.

Así, el objetivo profeso del Ejecutivo es reducir los tiempos de espera para resolver conflictos -ya que en la Justicia demoran años- y también disminuir el alcance de "la industria del juicio", denunciada por el gobernador Alfredo Cornejo.

El diputado de la UCR Gabriel Miró indicó que "son pocos los que cobran porque no todos pueden solventar el litigio", y en muchos casos cuando se llega a resultado, el ex empleador ya se ha declarado insolvente.

"No es obligación quedarse con ese acuerdo, sólo comparecer ante esta instancia. No buscamos la confrontación si no la cooperación", indicó Miró, poniendo como ejemplo el Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio de Buenos Aires, hecho para la Justicia Federal.

Desde el oficialismo, el diputado y gremialista Guillermo Pereyra, había anunciado que no votaría a favor del proyecto si no se aceptaban sus modificaciones propuestas, en las que señalaba un posible acompañamiento del sindicato si el empleado lo deseaba. Por lo tanto, su decisión fue contraria al resto de su bloque. Aún así, no se salvó de los agravios: representantes de la CGT que se encontraban en el recinto le gritaron que "se abrió de gambas y se olvidó de los trabajadores", generando el enojo del legislador.

La izquierda, como es habitual en estos asuntos, se mostró en contra señalando que "el verdadero interés es distraer de los despidos", como indicó el diputado Héctor Fresina. "Los dejan sin acceso a la Justicia, antes van a tener que pasar por Cornejo", apuntó.

Javier Cofano, del peronismo, cuestionó que si la necesidad es una mayor celeridad, deberían mejorar los procedimientos de la Justicia y no añadir otra instancia. "Ahora no sólo es la parte judicial sino la administrativa: significa más tiempo".

Junto con esto, desde el FpV indicaron también que la OCLO utiliza a los mismos abogados que acusan de dirigir "la mafia del juicio" para que manejen la instancia del Ejecutivo.