Karina Jelinek, dura con Luli Salazar por el alquiler de vientre

La decisión de Luciana Salazar de alquilar un vientre para cumplir su sueño de convertirse en madre, generó polémica, y dividió las opiniones entres los que están a favor o en contra. Y hora la que se metió fuerte en el tema fue Karina Jelinek.

“Ahora está de moda entre las actrices de Hollywood esto de alquilar un vientre. A mí me parece que no querer tener un hijo en tu vientre sólo por no engordar no está bueno. En la Argentina tenemos un montón de ejemplos de mujeres que dieron a luz y quedaron espléndidas como Pampita, Nicole Neumann, Dolores Barreiro o mi amiga Paz Cornú“, expresó la modelo en Pronto, cuando le preguntaron si sería madre soltera como Luli.

“Si mi médico me lo recomendara porque no hay alternativa, alquilaría un vientre. Pero dentro de las posibilidades, preferiría tener un embarazo natural“, agregó la morocha.