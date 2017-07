Puntanos viralizaron el estado de salud de su hija y ahora la atienden en el Notti

La niña tiene 2 meses, nació con apnea e hipoxia cerebral. En la vecina provincia no había especialistas para atenderla y su traslado demoró más de diez días.

Sol Amelie tiene 2 meses y sufre daño neurológico fruto de una apnea e hipoxia cerebral que se produjo en el momento del parto. Estaba internada en el Policlínico Regional de San Luis y, hace diez días, sus padres comenzaron luchan para lograr el traslado a un centro de alta complejidad. Este martes por la tarde llegó al Hospital Pediátrico Humberto Notti y ahora pela por su vida en la terapia del nosocomio.

Los progenitores de la menor, Emiliano Quiroga y Alejandra Agüero, de 26 y 23 años, respectivamente, decidieron hacer público el caso de su hija porque no encontraban solución en su provincia. Así fue como acudieron a los medios de comunicación, viralizaron el caso por las redes sociales, y así lograron su cometido.

Así se reflejaba la triste noticia de Sol en los medios puntanos

“Lo que hicieron con mi hija no tiene perdón de Dios. Nadie hizo nada por lograr que Sol Amelie recuperara su estado de salud, al contrario, desde el policlínico donde estaba internada sólo nos pusieron trabas en el camino para su traslado”, aseguró Emiliano.

"El Gobierno sí tiene dinero para invertir en un estadio y no para crear un centro de alta complejidad", agregó el joven, haciendo clara alusión al estadio que fue inaugurado hace semanas en dicha provincia, con un costo que rondó los 853 millones de pesos.

La menor nació en el hospital de Villa Dolores (Córdoba) pero, por la complejidad de su afección, fue trasladada al mes de vida a la Terapia de Niños del Policlínico Regional de San Luis, donde estaba con asistencia respiratoria mecánica.

Su estado es delicado ya que necesita respiración mecánica y controles exhaustivos. Era necesario el traslado urgente a un centro asistencial de alta complejidad para poder estar atendida como requería ya que, según sus padres, en la clínica puntana, no existían recursos necesarios.

Sol necesita resperación artificial para sobrevivir, su estado es delicado

“Estaba todo listo para ser trasladada al Italiano de San Justo (Buenos Aires) y media hora previo a subir al avión sanitario se cayó la operación, supuestamente, por una deuda del Ministerio de Salud de San Luis con ese hospital. Luego, surgió la posibilidad del Garrahan y los médicos de ese centro asistencial refirieron en teleconferencia que su caso no requería un traslado inmediato”, dijo Emiliano.

Frente a esta situación, el joven que se encontraba en plena teleconferencia con autoridades del Policlínico y del Garraham recibió el llamado de Raúl Rufeil, director del Hospital Notti, que le ofreció una cama para internar a la niña.

“No podía creer lo que ese hombre me estaba ofreciendo. Ingresé a la sala y expresé lo que me había dicho Rufeil y allí las autoridades decidieron el traslado no sin antes asegurar, a través de los medios de comunicación, que las gestiones habían sido logradas por el Ministerio de Salud de San Luis, algo completamente falso”, agregó el padre.

Una luz de esperanza

Tras la odisea, la niña junto a sus padres viajaron el martes a Mendoza, vía terrestre, ya que si lo hacían a través de un avión sanitario tenían que esperar más tiempo.

“Ya se ha comenzado con las interconsultas y los estudios auxiliares de diagnóstico y veremos como evoluciona Sol. Llegó estable y con bajo requerimiento de respirador, tiene secuelas neurológicas importantes y hay que esperar para ver su evolución”, refirió Rufeil.

El director del Notti también manifestó que la posibilidad del traslado fue anunciada por parte de Oscar Sagas, Subsecretario de Salud de Mendoza. A partir del requerimiento, el médico se puso en contacto con el padre de la nena.

“Los mensajes de audios, que se viralizaron, consternan a cualquiera y si acá podemos darle una mano cómo no lo vamos a hacer”, expresó Rufeil.

A la vez y con toda la crudeza del caso, el especialista expresó: “El caso es complejo y les advertí a los padres que milagros no vamos a hacer. Hay que ser objetivos, hacer todos los estudios que necesita y luego, una vez que sepamos los resultados, veremos como continúa todo”.

Frente al traslado, Orlando Flores, jefe de Terapia del Policlínico Regional de San Luis manifestó: “No encontrábamos hospitales que aceptaran a la nena por la época en la que nos encontramos. Los hospitales están colapsados con niños con enfermedades respiratorias y eso complicó mucho la situación”.

Más allá de la complicación, el médico sostuvo que lo importante hoy es que la paciente esté internada en un centro de atención como el Notti y sólo resta que tenga una pronta mejoría. “No sé si hoy es importante determinar gracias a quién se realizó el traslado, lo importante hoy es que la niña fue trasladada, como médico es lo que más me interesa”.

Mientras la niña permanezca internada en Mendoza los padres estarán a su lado. Hoy ambos están sin trabajar y, si bien Desarrollo Social de su provincia les ofreció el alquiler de un departamento en el centro de Mendoza ellos lo rechazaron y ahora gestionan por un lugar en la casita de McDonalds, que se ubica en el predio del Notti.

“No vamos a recibir nada del Gobierno de San Luis, sabemos como actúan por ello preferimos arreglarnos como podamos, lo importante hoy es la salud de mi hija”, sentenció el padre.