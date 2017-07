Liam Gallager está dispuesto a hacer las pases con su hermano

Liam Gallagher lamentó que tras el quiebre de Oasis no haya vuelto a tener una buena relación con su hermano.

En diálogo con la BBC, Gallagher, quien se apresta a su primer disco solista, As You Were, declaró que una eventual reunión con Noel no estaría motivada para satisfacer su bolsillo.

"No hacemos esto por el dinero. No formamos Oasis para hacer dinero. Lo hicimos para crear música, salir de Manchester y conocer el mundo", comentó.

"Yo y nuestro niño (Noel) no hablamos y esa es la parte más triste de todo. Tenemos que empezar a ser amigos y hermanos de nuevo. No importa cuántos ceros pongas en el cheque", añadió.

Eso sí, Gallagher dejó en claro que, después de todo, no está muy interesado en una reunión de la banda de "Wonderwall", pero sí está dispuesto a hacer las paces con Noel Gallagher. Sin embargo, dijo que no dejará de molestarlo por Twitter o entrevistas.

"La música se trata de pasarlo bien y reírse. La gente parece perder el tono, tomar un cheque y volver a una gran casa. Me gusta hacer enojar a mi hermano, quien cree que su mierda no es hedionda. Sé que es inmaduro de mi parte, pero no me importa", cerró.

Fuente: Los 40