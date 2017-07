En vivo: se calienta la sesión que trata la expulsión de Julio De Vido

La sesión especial de la Cámara de Diputados en la que se debatirá la expulsión de Julio De Vido del cuerpo se inició pasadas las 11,35 con la presencia de 129 diputados, entre los que se encuentra el ex ministro, que anticipó a la prensa su decisión de hablar en el recinto para ejercer su defensa, en el marco del plenario.

De Vido denunció esta tarde que "pretenden arrebatarme la banca" y "quieren destituirme y destruirme", con el tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados de su expulsión del cuerpo.

"No vengo a ejercer el derecho de mi defensa porque no le hayo legitimidad al método que utilizaron para imputarme, claramente violatoria", señaló De Vido en el recinto, tras lo cual sentenció: "Buscan destituirme y destruirme a nivel personal pero no lo van a lograr", añadió.

De Vido dijo ser "blanco de un plan sistemático de marketing" donde "el enemigo tiene que ser aniquilado", en el marco -aseveró- de "un programa neoliberal que lleva al hambre al pueblo argentino".