Ricky Martin se sacó una selfie… ¡sin el boxer!

Seduce con su música y enloquece con sus atributos. Ricky Martin es una éxito sobre los escenarios, y también en las redes sociales, en las que derrite tanto a hombres como a mujeres.

En ese sentido, y luego de que Penélope Cruz publicara una foto ardiente del cantante, esta vez fue él quien decidió provocar desde su cuenta de Instagram con una sugestiva foto.

Ricky compartió una imagen quitándose su ropa interior, tirada junto a su pies, mientras en el piso se ve el reflejo de un arcoiris. “Up close with this rainbow“, escribió el boricua.

