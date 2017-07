Video: filman a maestra maltratando a un niño de 4 años

Un albañil que realizaba trabajos en la escuela Juan Martín de Pueyrredón, de Paraná, Entre Ríos, filmó a una docente mientras le gritaba a un nene de 4 años que deseaba irse a su casa, y luego llamó a la policía.

"No quiero venir más acá", se escucha que el niño le dice a la maestra en el audio. Ella, totalmente sacada y a las gritos, le dice: "Se lo decís a tu mamá mañana, porque acá no se viene a llorar, ¿me escucháste?".

La grabación de 29 segundos bastó para que el albañil que realizaba trabajos en una casa aledaña tuviera las suficientes pruebas del maltrato de la mujer con el menor que no no dejaba de llorar. Al ver que la situación no terminaba, decidió llamar al 911.

Una vez difundido el audio, la gente explotó en contra de la docente e institución. Por lo que la directora, Claudia Malda, tuvo que salir a dar explicaciones.

"Desconocemos el motivo por el que la maestra grita de esa forma, pero que es la primera vez que ocurre algo así", indicó Malda. En cuanto a la docente quedó separada de su cargo hasta que se resuelva su situación.