Romper en vez de construir

Es llamativa una de las prioridades con que asume la nueva conducción del SUTE: enfrentar los descuentos que hace el Gobierno durante los paros y saber cómo salvaguardar esa situación para poder realizar una huelga cuando lo consideren necesario. Es una señal errónea, que no hace más que ir en detrimento de las alternativas de diálogo en las diferentes negociaciones. Y no hace más que confirmar la imposibilidad, que reconoce el Ejecutivo, de cumplir con 180 días de clases. El cambio de gestión parece no traer consigo una nueva mentalidad. No hay espíritu para cambiar la manera de representar a los educadores. Esto no tiene que ver con ceder en la lucha que debe existir para velar por el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, sino que se relaciona con la voluntad política para construir. Sin embargo, cuando la premisa es romper de entrada, todo se hace cuesta arriba.