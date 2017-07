Ricardo Canaletti invitó a pelear a Flavio Azzaro en vivo

Una pelea impensada se dio en una emisión del canal TyC Sports: casi termina en escándalo una discusión entre Ricardo Canaletti y Flavio Azzaro.

El periodista que habitualmente se dedica a los hechos policiales fue invitado al programa No todo pasa que tiene al cronista deportivo como una de sus principales figuras. El hombre que conduce Cámara del crimen en el canal TN contó una información sobre el futbolista brasileño Garrincha.

Azzaro dudó de la veracidad de los dichos del invitado, quien rápidamente levantó temperatura. "Si vos no me creés a mí, yo no hablo más", le advirtió Canaletti.

"No es que no te creo, yo puedo pensar que vos estás diciendo algo que no es así. ¿Cuántas veces hablaste con Garrincha vos?", señaló Azzaro y generó una sonrisa socarrona en el histórico periodista de policiales.

"No me creas nada. Es más, desde este momento no me dirijás más la palabra", levantó la apuesta el invitado. "Te voy a seguir hablando porque usted está invitado en el programa donde estamos nosotros. Así que le voy a preguntar las veces que quiera…", recibió como respuesta.

Canaletti no dudó y planteó un escenario extremo: "¿Vos querés pelear? Te lo digo en serio". Azzaro, sorprendido, se trenzó en una discusión: "Yo le pregunté de dónde sacó que era un débil mental Garrincha, ¿eso lo lleva a enojarse?".

"Estás poniendo en duda lo que estoy diciendo…", dijo el especialista de TN. "¿Y cuál es el problema que ponga en duda?", fue la contestación.

Ahí la discusión terminó de desviarse por completo. "¿Y vos quién sos?", cruzaron de ambos lados antes de que el conductor, Diego Díaz, intervenga para mandar un corte con la idea de calmar los ánimos.

"¡Vos sabés lo que debería hacer, este es un maleducado!. Un ignorante", sentenció Canaletti y se levantó para ir hacia el lugar donde estaba ubicado Azzaro mientras el canal iniciaba la tanda comercial.

Ricardo Canaletti lo invitó a pelear a Flavio Azzaro: pic.twitter.com/tPToXoUd6p — Jorge (@buamdenjorge) 26 de julio de 2017

"No pasó nada. En el corte seguimos hablando, pero listo, quedó ahí. Discusión futbolera. No pasó nada", señaló Azzaro sobre lo sucedido en la tanda ante la consulta de Infobae.