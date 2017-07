Cristian U bancó las declaraciones de Lucía Galán

Entrevistado por Ulises Jaitt, Cristian U criticó a las mujeres que deciden ser madres solteras por considerarlo un acto “egoísta”. Además, el panelista de Confrontados, apoyó a Lucía Galán, quien aseguró que algunas mujeres “se embarazan para cobrar la asignación universal“.

Al preguntarle qué piensa sobre las mujeres como Luciana Salazar, que deciden ser madres solteras, Cristian manifestó: “No estoy de acuerdo en lo absoluto. Un hijo es fruto del amor. Me parece súper egoista. Se necesita al padre. No me parece que esté bueno”.

Y agregó: “Hay una regla simple. En el colegio, cuando vos tenés un problema con la maestra, acudís a tu vieja y cuando te peleás con un compañero que te cagó a palos acudís a tu viejo. Está todo fraccionado, la madre cumple el rol un poco superior al padre, que cumple un rol importantísimo en la crianza del chico, es el que te enseña a salir a la vida, a caminar”, expresó Cristian en El Show del Espectáculo.

Sobre las polémicas declaraciones de Lucía Galán, quien se refirió a lo que ve en las familias que van al hogar de niños que tiene con su hermano y afirmó “Hay mujeres que se embarazan para cobrar la asignación”, el ex GH expresó: “La aplaudo y le doy la razón. Es así. Recorré el conurbano y contame si no es así”.

“Hay mala educación sexual desde la casa, pero no me vengas con que una piba de 23 años, que ya tiene 4 o 5 pibes lo hace porque es un conejo… lo hace porque se emborracha a la salida del boliche y en el medio de la plaza empiezan a darse sin cuidarse, no saben lo que es un preservativo, se embarazan y después se encuentran que hay asignación y si tienen 7 empiezan a cobrar por ser familia numerosa. Entonces dicen me falta uno y duplicamos el sueldo. Más adelante, van a comedores, los hospitales públicos, empiezan a patear todo, vienen los seis hermanos más y rompen todo, pero cobran mensualmente y pagan el Directv, compran equipo con 8 parlantes y el iPhone”, sentenció.

En otro orden de ideas, consultado por Micaela Viciconte, con quien compartió Combate, dijo: “Es una chica muy inteligente, además de ser muy bonita, pero a veces se encierra en una modalidad de pelea. Repito, es inteligente pero está mal asesorada. Si se enfocara en crecer, en hacer algo bien… pero no sale de Combate. Le falta ser más viva, que le enseñen bien lo que es el medio”, afirmó.

Por último, respecto al gobierno de Mauricio Macri, dijo: “Del gobierno actual pienso que no están haciendo cosas del todo mal pero están gobernando para los ricos. El gobierno kirchnerista se mandó muchas cagadas pero pensaban en los pobres y este país no funciona sólo con la parte rica. Me agrada Elisa Carrió, que muestra ser una persona distinta, es mina y me gusta que tenga muchos ovarios, va al frente y manda en cana a todos. Es astuta”, analizó el mediático. Y dejó en claro que no quiere que vuelva Cristina.