Internaron en el Notti a una bebé de San Luis con un grave problema respiratorio

Sol Amelie tiene dos meses y nació con apnea e hipoxia cerebral. En la vecina provincia, no había especialistas para atenderla.

Sol Amelie es una bebé de 2 meses que luego de nacer con una malformación tuvo un largo periplo de hospitales y en la tarde de este martes, luego de reclamos en los medios y en las redes sociales, finalmente llegó a Mendoza para ser atendida por los especialistas del hospital Notti.

La pequeña sufre daño neurológico fruto de una apnea e hipoxia cerebral que se produjo en el momento del parto. Sol Amelie nación en el hospital de Villa Dolores, pero por la complejidad de su afección fue trasladada a la Terapia de Niños del Hospital San Luis, donde estaba con asistencia respiratoria mecánica.

Allí, sus padres -dos estudiantes de 26 y 23 años- pidieron ayuda al Gobierno de San Luis porque su estado de salud era muy delicado. A partir de allí, comenzó la controversia entre Emiliano Quiroga y Alejandra Agüero con las autoridades sanitarias, que les habían dicho que no podían atender a Sol Amelie porque no tenían lugar. Luego, tanto desde el Ministerio de Salud como desde el hospital reconocieron que debían buscar un nuevo hospital para la pequeña porque no había especialistas para tratar la apnea.

“Desde la institución le estamos dando todo el soporte que le hace falta, el problema es que necesitamos todavía completar algunos estudios, sobre todo de la parte neurológica. La institución (policlínico) tiene limitaciones en cuanto a rehabilitación de estos pacientes porque el seguimiento es de larga data y de evolución crónica”, informó en su momento Cecilia Canepa, directora del hospital.

Durante un mes, los padres intentaron que la niña fuera trasladada al Hospital Garrahan, pero finalmente no ocurrió y entonces la internación en el Notti fue la primera alternativa. En ese intervalo, hubo hasta protestas en la puerta del hospital por la atención de Sol Amelie, en la que las autoridades decían una cosa y los padres otra.

El traslado al Notti se confirmó este martes, tras gestiones con el subsecretario de Salud, Oscar Sagas, y el director del nosocomio infantil, Raúl Rufeil.

“Querían convencernos de que ya no había solución para nuestra hija, y que acá estaban haciendo las cosas bien. Pero los médicos que atienden a Sol me dicen otra cosa, que ella necesita la intervención de otros especialistas, de un neurólogo ya. La nena está estable y nos sigue dando signos de vida. No puedo esperar que se muera acá, tuve que gritar y enojarme”, dijo a los medios puntanos el papá de Sol Amelie.