Sampaoli: "El único titular en la selección es Messi"

Jorge Sampaoli, técnico de la Selección argentina de fútbol, aseguró hoy que Lionel Messi el único jugador "titular" de su equipo, y que el resto "será evaluado y depende de cada partido".

"Teniendo al mejor del mundo es de ahí de donde nace el equipo", afirmó Sampaoli en una rueda de prensa en el predio de la AFA en Ezeiza.

El DT del seleccionado contó que con Messi tiene "un diálogo constante y fluido", y que siente que el crack rosarino "está muy ilusionado" con clasificarse al Mundial de Rusia 2018.

Sampaoli agregó que a Messi "tenemos que rodearlo bien y darle opciones. Cuando él salga de la zona de derecha o de la zona céntrica en la cancha, su lugar tiene que ser bien ocupado".

El entrenador nacido en Casilda, Santa Fe, encarará una gira por Europa el 1° de agosto, en la que pasará por Barcelona, Sevilla, Milán, París y hablará con Messi y otros futbolistas.

"Javier Mascherano también es muy importante porque entiende muy bien el juego. Es valiente, con mucha experiencia y es muy importante para el grupo", subrayó.

En tanto, se lamentó por dos ausencias que tendrá el seleccionado para su próximo compromiso por las Eliminatorias Sudamericanas, el 31 de agosto ante Uruguay en Montevideo.

"Vamos a extrañar la presencia de Ever Banega (suspendido), sabe captar muy bien la idea de juego", dijo sobre el ex mediocampista de Boca Juniors.

En tanto, en relación al defensor Ramiro Funes Mori, quien tiene para al menos seis meses de rehabilitación por una lesión de rodilla, Sampaoli expresó que "su lesión fue un golpe muy fuerte para el cuerpo técnico, porque la presencia de Funes Mori se acerca a la idea que tenemos de la línea de defensa".

Sobre la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que podría quitarle puntos a Chile y Perú para cederlos a Bolivia, por lo que Argentina pasaría del quinto al cuarto puesto en la tabla de Eliminatorias Sudamericanas, Sampaoli consideró que "esta resolución del TAS no es un tema menor.

Nosotros asumimos en esta posición (en referencia al quinto puesto en Eliminatoria), que buscamos modificar y mejorar. Pero si la resolución es a favor, bienvenida sea".

El técnico, de 57 años, sostuvo que "a Uruguay vamos obligados a ganar. Es un partido bisagra para los dos, porque si Argentina gana lo pasa a Uruguay en la tabla".

Consultado sobre cómo maneja la ansiedad, Sampaoli respondió "con medicamentos", lo que desató las risas de los periodistas presentes en Ezeiza. "No, hablando en serio, tenemos que bajar el grado de ansiedad contra Uruguay. No hay que perder audacia y convicción. Después de Uruguay habrá tres finales más. Pero tenemos que estar dentro de los clasificados para que la ilusión de ir al Mundial sea más clara", dijo el ex técnico de Sevilla y el seleccionado chileno.

En referencia a Ricardo Centurión, el jugador que hoy fue noticia por la decisión de Boca de no contratarlo, y por la dura respuesta del jugador hacia la dirigencia del club "xeneize", Sampaoli explicó que "a Centurión lo vamos a evaluar por lo que haga en su club futbolísticamente. No tengo otra capacidad de análisis que no sea la de verlo en la cancha".

Además, resaltó a dos jugadores de River, por los que le pidieron opinión: "Enzo Pérez tiene un grado de madurez importante, y Gonzalo "Pity" Martínez está en evaluación. Me gusta porque es desequilibrante", respondió.

Finalmente, Sampaoli aclaró que "a los futbolistas que jugaban hace poco en el fútbol local y que ahora se fueron al exterior, como es el caso de Sebastián Driussi (de River al Zenit de Rusia) los seguimos de cerca".