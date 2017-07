Sampaoli dio su opinión acerca del caso Centurión

Jorge Sampaoli, entrenador del seleccionado argentino de fútbol, afirmó hoy que Ricardo Centurión será convocable para integrar el equipo por el "rendimiento en su club", ya que sólo puede analizarlo en ese aspecto, y no en otros relacionados a la vida privada del jugador.

"Centurión será convocable por su rendimiento, lo analizo futbolísticamente. No puedo analizarlo en un contexto que no manejo. De lo que no conozco no quiero profundizar", puntualizó Sampaoli en conferencia de prensa en Ezeiza.

El tema Centurión fue introducido en la charla con Sampaoli luego de que hoy se conociera que Boca Juniors finalmente decidió no incorporar al delantero por distintos incidentes que este protagonizara fuera del campo de juego.

"Desconozco el aspecto psicológico. Hay que tener demasiado criterio para analizar o ajusticiar a alguien por una conducta, y yo no tengo capacidad para hacer un análisis fuera de lo deportivo", agregó.