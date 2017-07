El desesperante llamado al 911 por la muerte del cantante de Linkin Park

El sitio TMZ publicó el llamado del chofer de Chester Bennington al 911, en donde informa sobre la muerte del vocalista de Linkin Park.

En el registro telefónico, se escucha a un chofer del popular cantante, que estaba esperándolo para llevarlo a una sesión de fotos, señalando que su ama de llaves le informó que Chester se había suicidado.

“Estoy trabajando, soy chofer. Acabo de llegar al lugar y su empleada salió y dijo que él se mató, que se colgó”, dijo el hombre, mientras de fondo se alcanza a escuchar los llantos y la desesperación de la mujer que fue la primera en informar de la situación.

El hombre indicó que no vio el cuerpo, ya que se encontraba afuera de la casa. “No lo he visto, su ama de llaves se acercó a mí y dijo que lo encontró muerto. Le pregunté si estaba caliente o frío, pero me dijo que se había suicidado”, detalló.

En ese mismo momento, la empleada llamó a Talinda Bennington, esposa del cantante, para informarle de lo ocurrido.

Bennington, de 41 años, fue hallado muerto el jueves en su casa de Palos Verdes, cerca de Los Ángeles, de una manera muy similar a la de su amigo Chris Cornell, quien se suicidó en mayo.

El sábado pasado, el portavoz del Instituto Forense del condado de Los Ángeles confirmó que el cantante de Linkin Park se ahorcó. “Se lo halló colgado en su dormitorio”, dijo, y añadió que las autoridades encontraron una botella de alcohol medio vacía en la habitación y que no había rastro inmediato de consumo de drogas. Tampoco se encontró una nota de despedida.

Aún debía realizarse una autopsia y análisis de toxicología.

Escuchá el audio: