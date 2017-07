Mendoza tiene más ambulancias y siguen los reclamos por demoras del SEC

Durante la gestión de Alfredo Cornejo, la provincia adquirió más ambulancias y transformó utilitarios en unidades de traslados. A pesar de esto, los reclamos por las demoras del Servicio de Emergencia Coordinado siguen siendo una constante.

Al finalizar el gobierno de Paco Pérez, la Provincia contaba con 60 ambulancias en todo el territorio mendocino. Actualmente, se incorporaron 15 más y se transformaron utilitarios en unidades de traslado -esto se realiza en Córdoba y tiene un valor aproximado de 70 mil pesos-. Hoy cuenta con 83 unidades en total.

En el último mes, dos motociclistas resultaron heridos en dos accidentes diferentes en Maipú. El último fue el 15 al mediodía en calle Boedo, de Gutiérrez. Allí, según testigos, la víctima tuvo que esperar 50 minutos para que fuera trasladado al Hospital Central.

Unas semanas antes, cerca de las 11 en la intersección de Pellegrini y Furlotti, otro motociclista protagonizó un choque y el SEC no apareció: “No llegaron nunca y debo agradecerle a los bomberos voluntarios que me llevaron hasta el hospital porque si no fuera por ellos seguiría esperando tirado en la calle”, dijo Isaías Pepe y agregó: “No tuve heridas considerables, pero estaba mareado y no podía mantenerme en pie. Los bomberos actuaron excelente”.

Accidente en calle Furlotti y Pellegrino de Maipú.

Desde el SEC reconocieron que tienen demoras, pero que esto ha ocurrido en casos puntuales en horarios picos y que el retraso ha sido exclusivamente por el tránsito, según se excusaron.

Reciben miles de llamados por días que entran a través del 911 y de ahí son derivadas a un operador del Coordinado. Así, puntualizaron que en caso de urgencia, por ejemplo, un accidente o una persona que está infartada no pueden demorar más de 20 o 25 minutos a partir de que el llamado ingresó al SEC. Mientras que si se trata de un riña, tienen un tiempo promedio de 40 minutos.

Asimismo, desde el Ministerio de Salud detallaron que actualmente en toda la provincia hay 60 ambulancias con choferes y enfermeros o médicos si el traslado lo requiere. Son aproximadamente 80 personas que trabajan en este servicio y que van rotando en guardias de 12 o 24 horas. Esas unidades están apostadas en hospitales y centros de salud de cabecera.

Mientras que hay 23 de alta complejidad con choferes, médicos y enfermeros que son las manejadas por el SEC. Así, cerca de 200 personas se desempeñan en esta área. Estas movilidades tienen base en casi todos los departamentos excepto Malargüe, Alvear, Santa Rosa y La Paz que sólo cuentan con ambulancias de traslado con médicos.

Mientras que esperan que antes de finalizar la gestión del presidente Mauricio Macri, la Nación envíe 10 vehículos más debido a la cantidad de accidentes que se registran en las rutas mendocinas.

También apuntaron que han incorporado a cuatro choferes de la ex Empresa Provincial de Transporte y cinco trabajadores de los anexos del Casino de Mendoza de Valle de Uco que fueron capacitados para radioperadores de esa zona.