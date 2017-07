Es hora de respetar los semáforos durante la noche

No es la primera vez que escribimos sobre esto, y, seguramente, no será la última. Es impresionante la cantidad de automovilistas que no respetan los semáforos durante las noches. Un ejemplo de ello se da en la Costanera, principalmente en las zonas aledañas a la Terminal de Ómnibus. También hacia el norte, hasta llegar a la Rotonda del Avión. Precisamente en esos horarios, el control vehicular del personal de Tránsito o policial es escaso. Los autos y las motos que cruzan de Guaymallén a Capital o viceversa atraviesan el Acceso Norte sin prever las consecuencias. Es tiempo de tomar conciencia y profundizar la prevención.