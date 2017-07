El confuso mensaje de la Justicia

La Justicia deberá replantear cuál es el mensaje que quiere dar a la sociedad. La denuncia contra uno de los fiscales especializados en casos de Violencia de Género desnudó una larga historia de arreglos internos que, por ahora, no tienen definición. Puertas adentro se perdona todo, desde errores leves hasta faltas groseras que terminan configurando delitos. Ocurrió en este caso en particular pero no difiere de aquellos magistrados que han evidenciado desapego a la ley o que han dado muestras de que no están en condiciones de impartir justicia. El último episodio es sintomático. A pesar de la denuncia, el fiscal no fue suspendido. Lejos de eso, sólo se lo trasladó a otra fiscalía pero con una agravante: regresó al mismo lugar de donde lo desplazaron hace nueve años, precisamente, por una serie de irregularidades que fueron confirmadas y que incluían el armado de una causa para meter presa a una persona sin pruebas fehacientes. Es un ejemplo de la justicia que hoy tienen –y en algunos casos padecen– los mendocinos.