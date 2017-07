Terrible cruce entre Mica Viciconte y La Bomba Tucumana

Mica Viciconte llegó a la pista de Bailando 2017 para bailar Salsa de a tres junto a Tyago Griffo y Barby Silenzi. En la previa, la modelo y ganadora del reality Combate, de Canal 9, se cruzó terriblemente con La Bomba Tucumana.

Ángel De Brito indagó sobre los cortocircuitos entre el hijo de la Bomba y Mica en los ensayos, y todo terminó con la cantante y Viciconte diciéndose de todo en plena pista.

Tras la devolución del jurado por la performance del trío, que no recibió los mejores puntajes, la modelo pidió la palabra y disparó: “Yo solamente dije que (la Bomba) no es de mi época. Obviamente cantó La pollera amarilla, pero no es alguien con quien yo tenga que hablar“.

“Aunque a mi hijo no le gusta que me pelee, yo tampoco te conozco a vos y no me interesa que me conozcas. Yo soy atemporal, de todas las generaciones. Como yo no te conozco, te disculpo. No hay nada que me importe menos”, retrucó Gladys.

“Los chicos no te tienen presente, preguntá y no te van a conocer”, redobló la apuesta Viciconte.

“Estás equivocadísima, me interesa la opinión del país y no la tuya. Te morías por estar ahí, ahora andá a dormir tranquila con el puntaje espantoso que te dio el jurado”, contraatacó la cantante.

“Tu hijo baila conmigo, tirá buena energía. Dejá que disfrute mi momento”, arremetió Mica.

“Tengo oído y onda”, replicó La Bomba. “Algo tenía que tener”, concluyó la modelo el tenso momento.



