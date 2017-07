Griselda Siciliani debutó como jurado en ShowMatch

Griselda Siciliani llegó al Bailando 2017 para reemplazar a Moria Casán en el jurado, ya que La One fue la invitada de Freedy Villarreal para la Salsa de a tres.

Luego de la presentación de Marcelo Tinelli, la actriz y bailarina ingresó al estudio y exhibió un look sensual: top negro con una sola manga y volados, falda negra, maxi aro y zapatos taco alto rojos.

“Mi hija Margarita me dijo cómo tenía que puntuar. Me dijo: ‘Al que baila bien, ponele 11; al que baila muy bien, 12′”, reveló Siciliani.

Y agregó: “Por suerte no me tocaron pataduras, creo que no voy a necesitar el cero de Polino”

Finalmente, el conductor le mostró La Biblia del Bailando por un Sueño.

Fotos: Jorge Luengo-Ideas del Sur