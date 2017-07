“Arrancamos muy abajo. Estábamos en el fondo del mar y atados a una piedra”. Así lo analiza Diego Cardozo y así fue realmente. La Lepra estaba condenada. No había forma de revertir la situación y el descenso estaba cada vez más cerca. Las malas campañas en torneos anteriores y el nivel del equipo durante gran parte de este certamen hacían pensar que no había milagro posible.

Pero, Independiente levantó. La llegada de Alfredo Berti le cambió la cara al plantel. La racha se modificó y empezaron a llegar los buenos resultados y, de repente, el milagro se hizo realidad. El Azul metió 8 victorias en los últimos 11 partidos y se salvó.

En la tabla de los promedios ya no apareció entre los últimos cuatro y en las posiciones se ganó su lugar entre los mejores del certamen.

En el podio de los goleadores aparece Cardozo. El más regular, el que siempre cumplió, el que apareció con goles importantes, como contra All Boys o contra Argentinos, también ante Douglas.

Ya más tranquilo, con el encuentro ante Brown de Adrogué por delante, sin la mochila pesadísima del descenso a cuestas, el 10 leproso analizó la temporada en un mano a mano con El Sol, en el que destacó el trabajo de Berti, entre otras cosas.

Después de un año duro pudieron cumplir el objetivo. ¿Cuál fue la clave para lograrlo?

Sí, cargamos una mochila muy pesada durante todo el año y se nos dio, gracias a que el equipo jugó bien, sacó adelante partidos en los que nadie le tenía fe, como Argentinos o Chacarita. El torneo fue muy duro, fue un año muy estresante, pero estamos contentos porque el objetivo se logró.

¿Cuándo hicieron el click para revertir la situación?

En el partido contra Flandria (0 a 3 en la fecha 32) estuvimos muy mal y creo que ahí hicimos el punto de quiebre y nos planteamos que estábamos descendidos. Nos propusimos jugar con más soltura. Nos mentalizamos en que ya no importaba el tema del promedio, y, ese fue el punto de inicio para lograr el objetivo.

En ese tramo del torneo estaban realmente complicados...

En un momento, la permanencia parecía casi imposible. No veníamos jugando bien y nos quedaba poco tiempo para dar vuelta la historia y salvarnos. Por suerte, el equipo reaccionó a tiempo, gracias a Alfredo, que aportó su granito de arena.

¿Qué cambiaron con la llegada de Alfredo Berti?

Cambiamos muchas cosas desde que él llegó. Hemos sido un equipo muy ordenado, bien parado en la cancha, que sabía a lo que jugaba, y también tuvimos la suerte de meterla en algunos partidos y después cuidar el resultado.

¿Conocían a Berti, sabían cómo trabajaba?

A Berti no lo conocía y no sabía cómo trabajaba, porque ningún compañero lo había tenido. Era algo nuevo para nosotros, un desafío. En los trabajos siempre le metía mucha intensidad. Tuvimos dos semanas de trabajo antes de que él pudiese debutar en Independiente y nos entrenamos toda la semana doble turno, muy intensamente. Desde el primer día planteó su idea, y, el grupo la aceptó muy bien, y, por eso, logramos todo esto.

¿Qué les aportó a cada uno de ustedes?

“Él te aporta mucho. Te insiste para que no te relajes en la práctica y trabajes con la misma intensidad que después le metés en los partidos. Mete mucha presión, mucho trabajo táctico, más allá de que, después, el jugador se mueve con la libertad que él le da y decide. Nos cambió la cara y corrigió cosas que no veíamos. Además, metió a chicos que no venían jugando.

¿Te sorprendieron los chicos del club que decidió poner Berti cuando las cosas no salían?

Los chicos no me sorprendieron. Se entrenaban todos los días con nosotros y veíamos que estaban bien. Este técnico tuvo los huevos suficientes como para ponerlos. Los más grandes les dimos confianza y ellos nos ayudaron, nos dieron bastante aire a los demás, que estábamos un poco desgastados por la situación”.

¿Quedó la sensación de que si se hubieran despertado antes, habrían peleado por un ascenso?

“La verdad es que ahora nos estamos lamentando por no haber sacado 6 o 7 puntos más y hoy estaríamos peleando mano a mano con Chacarita por el ascenso. Hicimos una campaña histórica, pero, lamentablemente, arrastrábamos la mala campaña del torneo anterior.

En lo personal, volviste, cumpliste y estuviste a la altura.

“Para mí, fue un desafío muy grande volver porque sabía que iba a ser muy difícil, pero, por suerte, se logró el objetivo. No me quise perder ningún partido ni estando enfermo o lesionado. Siempre jugué, y, por ahí, eso la gente no lo sabe. A veces, la gente te critica y no sabe las cosas que te pasan. Siempre quise jugar y daba lo máximo que podía. Por suerte, las cosas me salieron como quería. Tuve la suerte de convertir muchos goles importantes para mí y para el equipo.

¿Tu futuro está en Independiente o puede aparecer alguna oferta para irte?

Tengo un año más de contrato. No tengo nada aún para irme, eso lo maneja mi representante. Ya ha habido algunos sondeos pero la prioridad la tiene Independiente. Yo me iría a cualquier lado donde pudiera progresar económicamente, porque primero está el futuro mío y de mi familia. Uno siempre sueña con tener un pase importante y ganar plata. Es nuestro trabajo, vivimos de esto y sería lo mejor.

¿Cuáles fueron tus mejores goles de los 13 que convertiste en el torneo?

El gol que más me gustó fue el que le hice a All Boys, desde fuera del área. Después, el de Douglas, de tiro libre, y, tercero, el que le hice a Los Andes, el empate, que la agarré de volea. Y, obviamente, el de Argentinos, que fue un tiro libre lindo.

¿Y el que más vale?

El que más vale es el de Douglas, porque era una final, un partido de seis puntos. El otro también sirvió para rescatar un punto en Floresta. A veces, esos tiros salen, y, otras, no.

Si mantienen la base, ¿están para pelear en el próximo torneo?

Yo creo que el torneo que se viene va a ser muy difícil, porque seguramente van a descender seis, y, nosotros no arrancamos bien. Pero creo que con el trabajo que metimos, con la confianza que tiene el equipo y si sigue la misma base, estamos para pelear un ascenso.

¿Es la B Nacional la categoría más difícil?

Creo que es la categoría más dura. Hay muchos viajes de por medio, hay mucho en juego, hay otro desgaste, no como en Primera, donde viajas en avión y tenés todo servido. A la hora de un partido juega todo en la cabeza.

¿Soñás con tener la oportunidad de jugar en Primera?

Sí, me gustaría jugar en Primera en Argentina. He tenido llamados pero soy consciente de que estoy en un club muy grande, de que la gente simpatiza mucho conmigo, soy muy querido, siento ese cariño en la cancha, algo que no sentí en ningún lado. Ojalá se dé lo que sea mejor para mí y mi familia.