“El Estado tiene que cuidar a los trabajadores, a los jubilados y a los actores”

Tras la baja de la ficción de Telefe, “Fanny, La Fan”, se desató la polémica sobre la crisis en la industria audiovisual de la ficción argentina, y en este sentido, Jorgelina Aruzzi sostuvo que “el Estado mira para otro lado, tiene que cuidar la ficción y a los actores, tanto como a los jubilados”.

En diálogo con Por Si Las Moscas, en La Once Diez/Radio de la Ciudad, la actriz consideró: “Me parece que hay algo que está quedando mal estructurado, porque no se protege el trabajo de los actores ni la industria audiovisual argentina. Las cosas extranjeras tienen que tener un impuesto para proteger la ficción nacional, así como tendrían que proteger lo nacional.”

“Acá hay que regular lo que es Internet”, afirmó.

“A mi lo que me pasa es que esto ya lo veníamos notando en épocas de crisis siempre se compran latas. El problema es que cuando hay ficción extranjera, cuando acapara tanto espacio tiene que ver con una crisis que nos afecta a todos, ahí trabaja el actor, el técnico, el iluminador, el taxista que me lleva, el bar donde comemos”, argumentó en nota Moskita Muerta y Nilda Sarli. Mientras que fundamentó que “todo esto se mueve hacia la plataforma de internet que es un espacio sin impuestos”.

Respecto a la repercusión del público sobre la baja de la ficción, dijo: “Hay gente que apoya, por supuesto. Tal vez en Twitter quedó escribiendo la gente que… no sé, no hay una conciencia, ni con la ficción nacional, ni con el Hospital Garrahan, con los comedores, ni con los docentes, no hay conciencia del otro. Entonces, como no nos importa y estamos accediendo a otra cosa y nos gusta igual, no nos importa el trabajo”.

“Fanny” sigue grabando hasta agosto y van a la plataforma de internet (de Telefe). “Para mi no es algo de mala fe de Telefe. Es algo que no está quedando bien estructurado como para que el productor tenga el dinero y pueda proteger sus ficciones. Las cosas extranjeras tienen que tener un impuesto como en el cualquier país del mundo, y ese impuesto tiene que ir a la ficción nacional”, manifestó.

Por último, manifestó que “el Estado lo que tiene que hacer es proteger el trabajo de mucha gente y de la ficción nacional que es nuestra identidad”.

“El Estado mira para otro lado. Los argentinos somos el patrimonio de Argentina. A todos nos tiene que cuidar, a los trabajadores, a los jubilados, a los actores, porque es como alguien que fabrica paraguas y vende paraguas de China, tenés que cuidar lo nacional”, concluyó la actriz de La puerta de al lado (en Paseo la Plaza).