Nacho Scocco: "Nunca necesité del gol para cumplir"

Ignacio Scocco, delantero de River Plate, aseguró hoy que no necesita "del gol" para cumplir porque considera que ocupa "distintas posiciones" en ataque para ayudar al equipo.

"Nunca fui un delantero que necesita el gol para cumplir. Trato de ocupar distintas posiciones. Empiezo el juego o me quedo con los centrales para darle espacios a los volantes", indicó el futbolista en diálogo con TyC Sports.

Scocco, uno de los cuatro refuerzos para el inicio de la temporada, señaló que tiene "distintas características" en comparación con su compañero, Lucas Alario, y que su juego se asemeja más al de Sebastián Driussi quien fue transferido a Zenit de Rusia.

"Me muevo en todo el frente de ataque buscando espacios vacíos. Con la clase de jugadores que hay en River se simplifica todo para quedar mano a mano con el arquero", indicó el jugador oriundo de Hughes, Santa Fe.

El ex delantero de Newell's Old Boys también expresó su preocupación por la lesión de su colega Marcelo Larrondo durante un entrenamiento de la pretemporada que el plantel "millonario" realiza en Orlando, Estados Unidos.

"Vi toda la jugada y al principio estábamos preocupados, con impotencia y bronca porque no es bueno ver lo que le pasa a un compañero; por suerte no fue tanto", apuntó "Nacho" Scocco.

Finalmente, el atacante se refirió a la posibilidad que tuvo su ex compañero en Newell's, Maximiliano Rodríguez, de jugar en River: "Maxi tenía la intención de irse afuera para alejarse del fútbol argentino. Sufrió mucho lo de Newell's y veía difícil que jugase en otro equipo en la Argentina".

Por su parte, el plantel de River realizó hoy el primer turno de entrenamiento en Orlando como parte del plan de pretemporada con ejercicios de resistencia y actividades técnico y tácticas en campo reducido con vistas a la revancha de octavos de final de la Copa Libertadores cuando reciba a Guaraní de Paraguay luego del triunfo 2-0 en Asunción, con goles de Scocco y Larrondo.

Por otra parte, el "Millonario" mantiene el interés para contratar al juvenil mediocampista uruguayo Nicolás De La Cruz, quien a la espera de la transferencia se entrenó con su equipo, Liverpool de Uruguay.

"A veces me pongo ansioso por no saber de mi futuro. Mi representante me dirá dónde voy, llegado el momento de una oferta concreta. Hablé una vez con Gallardo y el interés del club era cierto", apuntó el medio hermano de Carlos Sánchez, una de las columnas de River en los logros de 2014/2015.

De La Cruz confirmó que quiere quedarse en Sudámerica debido al próximo nacimiento de su hija, y sostuvo que ve con buenos ojos al fútbol argentino.

El plantel de River realizará hoy el segundo turno del entrenamiento desde las 19.30, hora argentina, como parte de los trabajos más exigentes de pretemporada.