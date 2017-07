La otra cara de los Procrear: demora en el otorgamiento de los préstamos

Pese a que muchos mendocinos imaginaban haber tocado el cielo con las manos al resultar electos en el Procrear Solución Casa Propia, cuya inscripción finalizó en marzo pasado, ese proceso de a poco se va dilatando. Y es que si bien fueron seleccionados, ahora se encuentran con una situación inesperada: el otorgamiento del préstamo tarda entre 100 y 120 días, aproximadamente, y esto hace que tengan dificultades para encontrar propiedades.

La queja de los mendocinos beneficiados con ese programa nacional es recurrente: no encuentran casas para concretar la compra y, los que encuentran, tienen que desistir ya que los propietarios aseguran que no pueden esperar plazos tan largos. Esto ha hecho que el mercado inmobiliario se estanque.

El sueño de la casa propia se dilata

Desde enero el Procrear no funciona en la órbita de la Anses sino que se hizo cargo de la gestión el Ministerio del Interior. Con el cambio se creía que los tiempos largos iban a terminar, pero eso no ocurrió.

“Hoy los plazos han cambiado, el año pasado fue todo muy diferente. Los préstamos se otorgaban con mayor rapidez lo que permitió que creciera el mercado inmobiliario en un 30%, actualmente estamos otra vez estancados. Hay muchas consultas, pero nada se concreta”, aseguró José Roberto Irrera, titular de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza.

Irrera manifestó que son muchos los propietarios que han decidido no aceptar préstamos Procrear en su transacción y el motivo particular es la demora con la que son otorgados.

“Tengo tres casas trabadas por las mismas razones. Se suponía que en 45 días el préstamo era otorgado y ya llevan 120 días y no hay novedades. Es una situación terrible tanto para el que compra como para el que vende”, aseguró Irrera.

Respecto a la realidad del mercado inmobiliario, el empresario refirió: “Ha caído mucho, estamos frenados, la realidad no es la del año pasado o la de principio de este año. Hoy se otorgan los préstamos del Procrear y luego los trámites duermen. No hay venta, sí muchas consultas, pero nada concreto".

Frente a las demoras, muchos propietarios tomaron la decisión de no aceptar préstamos Procrear para vender sus casas. “Hoy muchos están desesperados porque no encuentran propiedades y es que la realidad está dura. Hoy asumen un compromiso con un inquillino por un inmueble valuado en 1.200.000 pesos y recién en cuatro o cinco meses se concreta la operación”, expresó el titular de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza. Explicó que en ese período de tiempo las propiedades cambian su valor por efecto de la inflación y los dueños no están dispuestos a asumir ese riesgo.

Miguel Astorga, presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza, coincidiendo con su par aseguró que las consultas son constantes pero no hay ventas.

“Mis clientes no están dispuestos a esperar tanto tiempo para vender sus casas. Por ello muchos han pedido que la transacción se realice con aquellos que no tengan préstamos Procrear ya que de lo contrario tendrán que incrementar el importe de sus inmuebles teniendo en cuenta la espera del trámite”, comentó Astorga.

Muchos propietarios decidieron no vender sus viviendas a aquellos que cuenten con préstamos Procrear

La diferencia en los tiempos del Procrear y los créditos UVA

La semana pasada el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, aseguró que cada tres minutos una familia o un joven recibe un crédito hipotecario a 30 años para acceder a su vivienda propia. En este caso, el mandatario se refería a los créditos hipotecarios en Unidad de Valor Adquisitivo, UVA, que es más rápido que los del Procrear.

Esos préstamos comenzaron a funcionar en agosto del año pasado en el Banco Nación y hasta la fecha se han entregado 10 mil, de ellos, 550 tuvieron como beneficiarios a mendocinos, es decir, un 5.6% de la media nacional.

Enrique Vaquié, vicepresidente del Banco Nación aseguró estar muy conforme con lo ocurrido en Mendoza, de hecho la provincia está por arriba de la media de los créditos hipotecarios que se piden en el país.

“El tiempo de demora de los préstamos no tendría que superar los 60 días, eso depende de la sucursal donde se opere, el tasador y el escribano que realicen el trámite. Esos 60 días son desde el momento en que la persona presentó la carpeta con toda la documentación solicitada por la entidad crediticia”, expresó Vaquié.

Las exigencias solicitadas por el Nación

El funcionario aseguró que, en muchos casos, la demora del trámite proviene por parte del solicitante del préstamo ya que no tiene definida la casa que va a comprar, esos plazos ya no dependen del Nación sino de la misma persona, por ello, “siempre que presentan las carpetas les recomendamos a las personas que comiencen a ver casas porque después se encuentran con el préstamo aprobado y falta lo escencial, es decir, la casa”, concluyó.