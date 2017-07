Lucía Galán lanzó una polémica frase sobre la AUH

Invitada a Los Ángeles de la Mañana, Lucía Galán se metió en un tema escabroso, y sostuvo una afirmación muy polémica: “Hay mujeres que quedan embarazadas para recibir la Asignación Universal por Hijo“.

La cantante, que desde hace más de 20 años lleva adelante el Hogar de Niños Pimpinela junto a su hermano Joaquín, dijo: “La mayoría de los padres de los chicos que tenemos en el hogar cobran asignaciones. No digo que la asignación no sea buena, digo que no hay control de que ese dinero vaya realmente a su hijo en estudio, alimentación, porque debería ser para eso“.

Por otro lado, y consultada sobre las fallas en el sistema, agregó: “¿Qué falla? La consciencia de los padres de tener los hijos que pueden criar“. A su vez, cuando le preguntaron si realmente creía eso de que una mujer se embaraza para cobrar la asignación, respondió tajante: “No es que lo creo: Lo veo“.