La China Suárez habló sobre su relación con Pampita: “No soy una persona rencorosa, pero sí memoriosa”

Este domingo en Ponele la Firma, además de confirmar que espera su primer hijo con Benjamín Vicuña, Eugenia “China” Suárez contó qué tipo de relación tiene con Carolina “Pampita” Ardohain, la madre de los hijos de su actual pareja.

“A vos no te puedo mentir”, dijo la China cuando Marcelo Polino le preguntó si estaba embarazada. Y a continuación contó: “No cumplí los tres meses todavía”.

“Lo estábamos buscando. La familia y amigos ya lo saben desde hace tiempo. Nicolás (Cabré) ya lo sabe”, señaló.

Por otro lado, consultada por el conductor sobre si pudo crear un vínculo con Pampita, madre de los hijos de su pareja, la China manifestó: “No, no, no. Es la mamá de los hijos de Benjamín y está en el lugar que tiene que estar, por supuesto. Pero no, lejos de tener un vínculo“.

“¿No pudiste establecer un vínculo por vos o por ella?”, le preguntó Amalia Granata.

En respuesta, la actriz expresó: “Es medio delicada la situación, es muy difícil. No soy una persona rencorosa, pero sí memoriosa. Hay cosas que me duelen, y con las que yo no estoy de acuerdo. Ojalá en el día de mañana se pueda dar, no tengo idea. Por ahora es la mamá de los hijos de Benjamín y la respeto”.

Luego, Carla Czudnowsky le preguntó si como mujer podía comprenderla en su dolor en el momento de la separación.

“Soy una persona que empatiza mucho. La gente que entiende de signos, me va a entender porque soy pisciana y si hay algo que hago es empatizar con la gente, los animales… soy insoportable. Pero creo que el dolor no habilita a hacerle daño a los demás, es algo que dije siempre.”, manifestó.

Y agregó: “Yo empecé con Benjamín cuando estaba separado y eso no me lo saca nadie de la cabeza. Es así y tampoco quiero hablar de eso de vuelta porque pasó mucho tiempo. Hay heridas que ya están sanadas y otras no. Ojalá algún día sanen con terapia, amor y tiempo.”

Tras sus declaraciones sobre la jurado del Bailando, Twitter comenzó a llenarse de mensajes bancando a Pampita y en contra de la ex Casi Ángeles a quienes varios usuarios tildaron de “caradura” e “inescrupulosa”.