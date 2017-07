Vicuña le contestó a De Brito: “Hay que soportar que digan cosas siniestras”

El inesperado y fuerte cruce entre la China Suárez y Benjamín Vicuña por un lado, y Ángel de Brito por el otro, tuvo un nuevo capítulo cuando el actor chileno aceptó hablar con una cronista de Los Ángeles de la Mañana.

“No me gustan estas situaciones, me parece mucha violencia, mucha agresividad. Me parece injusto, me parece que nadie provoca a nadie, que hay lecturas que no corresponden y por eso dije lo que tenía que decir, creo que sin faltarle el respeto”, expresó el galán.

Por otra parte, Vicuña aseguró que daba la nota por respeto y porque no le tiene “miedo a nadie”, a pesar de que debe “soportar que se digan muchas cosas siniestras“.

“Es más como una cosa de decir ‘basta,loco, basta’. Yo trabajo en el Teatro Nacional Cervantes, hago mi obra para mi público y no jodo a nadie. Me parece desmedido el ataque contra las mujeres, sobre todo“, agregó molesto.

Vale recordar que el picante ida y vuelta comenzó luego de un furibundo descargo en las redes de la China, y que generó una respuesta de Ángel.